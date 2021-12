Aurel Pădureanu vrea să plece cu fiul în America. Confesiuni cutremurătoare la 9 luni de la moartea Corneliei Catanga

Aurel Pădureanu nu se poate obișnui cu ideea morții soției sale, Cornelia Catanga. La 9 luni de la dispariția acesteia, interpretul de muzică lăutărească spune că simte că este și acum lângă el, ba chiar o visează din ce în ce mai des.

Plecarea pe cealaltă lume a artistei a lăsat un gol imens în sufletul său, iar anul acesta Crăciunul va fi unul extrem de trist fără ea.

Aurel Pădureanu a lămurit declarația pe care o făcuse recent, referitor la dorința de a o dezgropa pe nevasta lui.

ADVERTISEMENT

Aurel Pădureanu a explicat de ce vrea s-o dezgroape pe Cornelia Catanga

Acesta a spus că vrea să facă totul într-un cadru legal, pentru că dorește să îi pregătească un cavou, așa cum ar merita nevasta lui, să îi facă un mormânt frumos. Mai mult, cântărețul s-a gândit deja și la locul său de veci, căci nu mai bagă mâna în foc pentru nicio zi în plus de la Dumnezeu.

E dispus mai mult ca oricând să trăiască fiecare clipă, deși îi va fi foarte greu. Artistul a spus că vrea să plece în America cu fiul ei și că în mod sigur Cornelia nu s-ar supăra dacă ar pleca în State, căci ea l-a încurajat de multe ori să fie alături de Alex.

ADVERTISEMENT

„Pentru mine va fi cel mai trist Crăciun, să moară tovarășul meu de viață, inelul meu de siguranță. Se împlinesc 9 luni de zile de când a murit.

După un an de zile, îi scot pământul și pe lângă ea fac mormântul meu. Trăiesc cu regretul ăsta și înnebunesc. Nu vreau să o dezgrop, doar să scot pământul și să fac un mic cavou.

ADVERTISEMENT

Acum un an, când am făcut pomul de Crăciun și pe data de 10 ianuarie am vrut să-l dau jos, a început să plângă. Mi-a zis că sunt convinsă că poate la anul nu mai apuc să-l mai fac, poate nu mai apuc nici Paștele. A făcut în trecut stop-cardiorespirator, a avut un stent la inimă. Mie mi-a murit și un copil, am pierdut și casa”, a declarat Aurel Pădureanu la

„Nu am vrut să împodobesc bradul”

a spus că acum locuiește în Piața Rahova, cu băiatul și nora lui. „Plătesc cu tot cu utilități cam 500 pe lună”, a mai dezvăluit Pădureanu.

ADVERTISEMENT

Revenind la Crăciun, văduvul a mărturisit că nu a vrut să facă niciun pom anul ăsta, însă s-a răzgândit.

„Nu am vrut să împodobesc bradul, dar cineva mi-a spus să îl fac în memoria ei. I-au făcut la cimitir la Cornelia un brăduleț”, a adăugat Pădureanu

ADVERTISEMENT

E dispus să plece în America

Artistul a mai spus că fiul său este hotărât să-l ia cu el în America și că nu va zice nu de data asta.

„Alex va pleca din țară imediat după sărbători. Vor să mă ia și pe mine. Eu aș vrea să rămân aici pentru Cornelia, dar ea s-ar supăra. Mereu îmi spunea să mă duc după băiat.

Eu mă rog la Dumnezeu… A venit în visul meu. S-a băgat lângă mine în pat și mi-a spus să am grijă de Alexanfru să-și urmeze drumul lui în viață”, a încheiat Pădureanu.