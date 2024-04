Taifasuri 981! Centenar Ion Lucian! CD nou Lorenna! Fuego: „Postul Paștelui”! Horoscop, matrimoniale, concurs, modă, rețete! Vedete!

A apărut revista TAIFASURI 981! Maestrul Ion Lucian ar fi împlinit 100 de ani pe 22 aprilie… Omagiu TAIFASURI la centenar. Editorial . Dragoste și secrete de vedete. Evlavie și religie. Noi proceduri medicale. Rețete inedite din farmacia verde. Horoscop. Anunțuri matrimoniale. Agenda culturală a week-end-ului. ATENȚIE: concurs, premii, bani! Și, în exclusivitate, CD nou Lorenna! Pe scurt, revista TAIFASURI 981!

A apărut revista TAIFASURI 981! Maestrul Ion Lucian la centenar! Exclusiv: CD nou Lorenna! Editorial Fuego: Postul Paștelui. Horoscop, matrimoniale, concurs, modă, rețete! Secrete de vedete!

Este joi, este ! Este revista TAIFASURI, este FUEGO! Editorial FUEGO! este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

ADVERTISEMENT

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui FUEGO din revista TAIFASURI 981 despre în perioada dinaintea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos.

Ne aflăm în Postul Paștelui și asta înseamnă cumva, o altă atitudine, o altă conduită și parcă nevoia unei împăcări cu noi. Părerea mea este că nu avem nevoie de o perioadă anume pentru asta, ci permanent trebuie să avem grijă la cum ne comportăm, la ce scoatem pe gură și mai ales, la felul în care ne construim relațiile cu cei din jurul nostru. Nu prea sunt eu de acord cu ideea asta cum că ne iertăm acum, ne spunem tot ce avem pe suflet, suntem bine cu noi și cu cei din jur câteva zile și apoi revenim la vechile obiceiuri. Eu cred că postul în sine nu înseamnă nici abținere și nici măcar un motiv de a ne da evlavioși, ci mai degrabă ar trebui să fie o reinventare, o reculegere a cine suntem și unde vrem să mergem. Iar dacă ajungem cu această introspecție la o concluzie, să nu rămână doar la statutul de teorie, ci să o punem și în practică. Nu sunt un credincios fanatic, dar nici în extrema cealaltă nu sunt. Eu cred în puterea sufletului meu, cred în oameni și mai cred că întotdeauna, pentru orice, există un fel de revers al medaliei, care te întoarce pe toate părțile și care-ți dă cea mai bună lecție de care ai nevoie. Spuneam că e nevoie de…

Despre ce spune FUEGO că este nevoie aflați numai din editorialul său din numărul 981 al revistei săptămânale TAIFASURI! Care a apărut joi, 18 aprilie, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

ADVERTISEMENT

Ce subiecte de… subiecte vă oferă revista TAIFASURI 981 !

Centenar Ion Lucian! Maestrul s-a născut acum 100 de ani, pe 22 aprilie. Zi de naștere și a lui… William Shakespeare, cu 360 de ani înainte! Revista TAIFASURI 981 îi aduce un binemeritat omagiu și emoționantă aducere aminte a vieții acestui adevărat… Mark Twain al românilor! Cum a ajuns actor, menit să fie… inginer, cum a „sărit” în rol important din figurant, cum a fondat nu unul, ci două teatre pentru copii, aflați numai din revista TAIFASURI 981!

Dieta ketogenică este un adevărat miracol pentru bolile care ne potopesc din… creier! Dar atenție mare: poate face și mult… rău! Aflați beneficiile extraordinare, dar și marile pericole ale dietei ketogenice numai din revista TAIFASURI 981!

ADVERTISEMENT

Călătorie personală în explorarea feminității și sexualității: „Este esențial ca femeile să își depășească limitele fizic, să își cunoască profund corpul și să nu își neglijeze nevoile și dorințele” – cine spune asta aflați numai din revista TAIFASURI 981!

Vedete care s-au căsătorit cu oameni… obișnuiți! Cum a „întors” soarta privirile și inimile unor celebrități de la Hollywood spre persoane care nu au nimic în comun cu lumea strălucitoare din lumina reflectoarelor de orice fel, de la scenă la… terenul de sport, aflați numai din revista TAIFASURI 981!

ADVERTISEMENT

Știați că gustările atent alese susțin scăderea în greutate? Dar care sunt plantele care elimină pericolul de infecții urinare? Știți ce este skinimalismul? V-ați gândit vreodată la gesturile simple care pot aduce bucurie zi de zi? Știți care este piesa vestimentara care a sfidat toate „ciclurile” modei? Sau cum au reacționat animalele în timpul eclipsei totale de soare din 8 aprilie? Ei bine, puteți afla toate acestea numai din revista TAIFASURI 981!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete de turtă dulce! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 981!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini, în revista TAIFASURI 981! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 18 aprilie! Nici nu știți ce pierdeți dacă n-o citiți!

Nu ratați un CD de excepție, numai cu revista TAIFASURI 981 !

Îndrăgita și mereu tânăra , vă oferă superalbumul „Am o vorbă de la tata”! În premieră națională și în exclusivitate cu revista TAIFASURI 981! Hituri iubite în toată țara!

Cereți vânzătorului CD-ul Lorennei dacă nu îl primiți odată cu revista TAIFASURI 981, Reclamații la numărul de telefon 031 / 432.69.49. Nu-l lăsați escrocilor pentru profit necuvenit!

Hai „La TAIFASURI de 1.000 de ori”! Concurs, premii, bani!

„La TAIFASURI de 1.000 de ori” este concursul revistei TAIFASURI! Cine poate participa, cum vă înscrieți, care este marele premiu, dar și celelalte… 116 premii, aflați din noul număr, 981, al revistei TAIFASURI! La toate punctele de difuzare a presei începând din 18 aprilie! Nu vă ratați șansa! Citiți și câștigați! Cum și ce puteți câștiga, aflați tot din revista TAIFASURI 981!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

IMPORTANT! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista TAIFASURI pe tarabe, ABONAȚI-VĂ cât mai repede, chiar azi, la revista TAIFASURI în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la noul concurs cu premii de… ce nou concurs și ce premii aflați din numărul 981 al revistei TAIFASURI! Vedete, diete, rețete, religie, cultură, religie, povești adevărate și inedite din toată lumea, excelență, câștig pe toate planurile: revista TAIFASURI! Apare joia!