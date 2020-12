Benny Adegbuyi, în extaz după ce l-a demolat pe Badr Hari: „Sunt cel mai dur motherf*cker!”. Video

Luptătorul Benny Adegbuyi a avut o reacție superbă după victoria prin KO în fața lui Badr Hari, acesta mulțumind României în încheierea discursului său.

Benny Adegbuyi a reușit imposibilul, învingând-ul pe legendarul Badr Hari, prin KO în runda a 3-a, main-event-ul desfășurat în cadrul galei Glory 76, de la Rotterdam.

Asta imediat după ce, în runda precedentă, Badr Hari îl trimisese pe campionul nostru la podea, aplicându-i acestuia un knockdown după care mulți nu îi mai acordau vreo șansă.

Prima reacție a lui Benny Adegbuyi după marea victorie cu Badr Hari: “Mulțumesc România”

Benny Adegbuyi nu s-a lăsat mai prejos, a început runda finală în stil mare, și-a păstrat cumpătul și acționat nemilos în stil de mare campion.

Românul l-a năucit pe marocan printr-o directă care i-a fracturat nasul, dublată imediat de un low-kick magistral. Combinația a fost letală chiar și pentru Hari care odată ajuns la podea nu s-a mai putut ridica.

“Știam că va începe rapid, am făcut o greșeală si am plătit cu un knockdown.

Am știut că dacă stau în ring va renunța primul. Când i-am dat uppercut combinat cu low-kick-uri, am continuat în același ritm, am respectat planul. Cred că i-am rupt nasul, a fost un upercut, poate și piciorul.

Este un luptător fantastic, îi mulțumesc că a acceptat să lupte cu mine. M-am ținut de promisiune. Cum am mai zis, sunt cel mai dur motherf*cker. V-am promis că el o să cadă primul și a căzut.



Poate per-total este mai bun, dar nu azi. Lăsați-mă sa mă bucur de victorie. Mulțumesc România”, a declarat Benny Adegbui

Românul Benny este regele circuitului Glory în acest moment, iar următorul său adversar va fi campionul mondial en-titre, fie că este el Rico Verhoeven sau Ben-Saddik, rămâne de văzut după lupta dintre cei doi care va avea loc pe 30 ianuarie 2021.

Staff-ul lui Benny vrea ca acesta să se bucure de victorie mai întâi

La interviul de după partidă, Benny a fost imediat întrebat pe cine preferă ca adversar dintre Rico și Ben-Saddick, replica venind rapid din partea unui membru al staff-ului său: “De fiecare dată ne întrebați cine urmează.

Mai întâi să lupte și Rico cu Ben-Saddick iar apoi vom vedea. Rico la sunat cu 10 minute înainte de meciul cu Badr Hari pe Benny să îl încurajeze.”

Meciul pentru titlul mondial în versiunea Glory este programat în gala Glory 77, indiferent de învingător, românul Benny Adegnui fiind principalul challenger la titlul suprem.