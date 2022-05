Bernadette Szocs forțează vara! Cea mai sexy jucătoare de tenis de masă din România a „încins” Instagramul cu pozele din vacanță. Foto

este cea mai bună prietenă a soarelui atunci când vine vorba de vacanțe. Indiferent de anotimp, jucătoarea de tenis de masă preferă vremea caldă, iar admiratori îi pot vedea fotografiile provocatoare pe Instagram.

Bernadette Szocs aprinde imaginația fanilor cu pozele sexy de pe Instagram

Recent, superba blondină a postat o fotografie în costum de baie sexy, lăsând de înțeles că abia așteaptă să vină vara, să stea la plajă și să profite din plin de soare.

„În așteptarea verii…”, a scris Bernadette, pe Instagram.

„Nu m-am bazat niciodată pe frumusețe în sportul pe care îl practic. Nu știu dacă mă ajută la ceva. În sport doar talentul și munca sunt cele care contează! Atât!



Vreau sa fiu cea mai bună în tot ceea ce fac”, a declarat Bernadette Szocs când a fost întrebată despre importanța aspectului fizic.

Pasiunea mai puțin secretă a fraților Bernadette și Hunor Szocs

Bronzatul și scăldatul nu sunt singurele pasiuni ale lui Bernadette Szocs. Împreună cu fratele ei, Hunor, și cel practicant de tenis de masă, .

„Pasiunea pentru karturi o am de la Bremen, când, din greșeală, am ajuns la un circuit de karting, iar după, un sezon întreg am mers să mă dau de trei ori pe săptămână”, a povestit Hunor Szocs.

Deși este extrem de pasionată de karting și vrea să fie cea mai rapidă pe circuit, Bernadette Szocs nu este o mare fană a șofatului, ea neavând permis de conducere la începutul anului.

„Când am văzut că fratelui meu îi place atât de mult, am zis să merg și eu cu el și să încerc. Prima dată mi-a fost puțin frică, dar după am prins curaj”, spunea Bernadette.

Bernadette Szocs s-a născut pe 5 martie 1995, la Târgu Mureș, dintr-o familie cu descendență maghiară. Când nu este în România, frumoasa blondină preferă să locuiască în Germania, la Bremen.