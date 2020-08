Când ar putea fi inaugurat metroul din Drumul Taberei. Ministrul Transporturilor a făcut anunțul: „Nu mai există niciun impediment”

Metroul din Drumul Taberei, anunțat cu surle și trâmbițe de peste 5 ani, va fi dat în folosință în viitorul apropiat. Sau cel puțin așa susține ministrul Transporturilor, Lucian Bode, într-un interviu în care explică și motivele din spatele șirului interminabil de amânări.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mai concret, bucureștenii au fost nevoiți să aștepte în tot acest timp finalizarea centralei de ventilație, în absența căreia linia nu putea deveni funcțională. Oficialul dă, însă, asigurări că acum nu mai există niciun impediment.

De altfel, pe data de 26 iunie 2020 au avut loc primele teste pe Magistrala 5, astfel că mult așteptata inaugurare ar putea avea loc chiar în toamna acestui an. Se așteaptă acum ca specialiștii să dea undă verde pentru punerea în circulație a metroului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Metroul din Drumul Taberei, aproape de inaugurare. Ar putea fi dat în folosință la toamnă

„În 22 iunie când am fost acolo, am spus foarte clar în baza unor afirmaţii scrise, nu aşa doar spuse şi nesemnate, în baza unor asumări pe hârtie date de conducere companiei Metrorex, conducerea companiilor care lucrează pe această magistrală, noi am spus 30 iunie. Acest lucru nu a fost posibil.

Am explicat de ce. Au fost două motive. Centrala de ventilaţie, una din cele 6 centrale nu a fost finalizată. Astăzi lucrările la această centrală au fost finalizate. Deci nu mai există niciun impediment pentru ca testele dinamice, care au început pe data de 14 august, să nu fie finalizate.

ADVERTISEMENT

Noi sperăm ca în maximum o lună – o lună şi jumătate aceste teste să fie finalizate, iar în acel moment, când ai finalizată centrala, am văzut cu toţii, că am fost împreună cu dumneavoastră, cu colegii dumneavoastră jurnalişti, am parcurs întreg traseul celor 10 staţii, împreună cu domnul prim-ministru.

Am arătat că lucrările sunt finalizate, doar că avem probleme la această centrală şi nu puteam realiza toate testele dinamice. În momentul în care vom realiza toate testele dinamice specialiştii ne vor spune “da, putem să dăm în trafic cu călători”. Eu îmi doresc cât mai repede, îmi doresc în luna septembrie să putem să dăm în trafic cu călători Magistrala M 5 de metrou”, a declarat Lucian Bode la B1 TV.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acuzații grave la adresa unor angajați ai Metrorex: „Promitaci care se transformă în explitaci”

„În momentul preluării mandatului de ministru, am afirmat foarte clar că pentru mine şi pentru Guvernul Ludovic Orban proiectul Magistralei M5 reprezintă unul dintre principalele obiective de investiţii din Bucureşti. În acest sens, am alocat timp şi resurse pentru ca Magistrala M5 să fie finalizată.

Săptămânal, am avut şedinţe de progres. Sunt dator să dau câteva explicaţii. La începutul mandatului am cunoscut o categorie de angajaţi ai Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, inclusiv din Metrorex, pe care am denumit-o generic ‘promitaci’. Termenul nu îl găsiţi în DEX.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Promit orice, rezolvă orice, îşi asumă orice. Când văd că se apropie termenele şi văd că tot ceea ce au promis nu se concretizează, aceştia se transformă în ‘explitaci’. Nici acest termen nu o să-l găsiţi în DEX. Explică de ce nu s-a putut, cum au făcut tot ce a depins de ei şi aşa mai departe.

Eu cred că este momentul ca aceste categorii să nu mai ocupe funcţii de decizie în Ministerul Transporturilor. După ce în 2019, în noiembrie, şi până în mai 2020 am primit zeci de documente asumate prin semnătura antreprenorilor, a beneficiarului şi a consultantului, prin care reconfirmau data de 30 iunie 2020 ca dată la care metroul va circula pe M5, la sfârşitul lunii mai am fost informat cu privire la problemele apărute la centrala de ventilaţie şi staţia de pompare a apei din infiltraţii, undeva la suprafaţă în zona pieţei Moghioroş.

ADVERTISEMENT

Aceste probleme vor întârzia finalizarea probelor tehnologice pentru instalaţii subsisteme, sisteme agabaritice, circulaţia cu trenul cu şi fără tensiune, sistemul de automatizare a traficului şi informarea călătorilor, înmagazinarea tonajului în calea de rulare”, a mai spus ministrul Transporturilor, precizând, totodată că lucrările la magistrala M5 sunt spectaculoase, atât din punct de vedere arhitectural, cât şi din punct de vedere tehnologic.