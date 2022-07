Cât de condimentat trăiește Patrizia Paglieri. Confesiuni din bucătăria vieții vedetei Kanal D: „Am o relație la distanță. Sunt foarte orgolioasă”

Patrizia Paglieri s-a adaptat de minune proiectului „Dimineața cu noi” de la Kanal D, unde zi de zi prepară unele dintre cele mai gustoase rețete culinare. Despre mâncare și bucătăria vieții sale a vorbit celebra maestră într-ale gastronomiei într-un interviu pentru FANATIK!

Cum s-a adaptat Patrizia Paglieri la ritmul matinalului de la Kanal D

Fosta jurată de la Masterchef a spus care sunt secretele unui chef adevărat, dar și ce fel de rețete a inventat de-a lungul timpului, printre altele.

-Cum te-ai adaptat proiectului „Dimineața cu noi”? Bursucu ne spunea că problema cea mai mare e cu trezitul devreme. Ție ți-a fost ușor la început să te trezești devreme?

M-am adaptat foarte bine, este un proiect care îmi place foarte mult. Eu nu am avut probleme cu trezitul dimineața. De când eram mică, țin minte că eu o trezeam pe mama ca să mă ducă la școală. Este adevărat că ora 04:30 dimineața nu este o oră la care să te trezești natural, dar acum mă trezesc singură, fără ceas. Dar la ora 21:30 deja dorm. Când aveam restaurantele, nu mă trezeam dimineața pentru că mergeam tărziu în noapte la culcare, dar eu sunt o persoană matinală ca structură.

-Care e colegul de la „Dimineața cu noi” cu care te înțelegi cel mai bine? De cine te-ai apropiat cel mai mult?

Eu mă înțeleg bine cu toți trei. Cu George (n.r. Tănase) mai fac schimb de rețete, cu Viviana Sposub am fost și în concediu în Grecia și ne-am distrat la maximum, pe Bursucu îl apreciez de foarte mult timp. Nu pot să spun că îmi este unul mai drag decât celalalt. Petrecem mai mult de două ore, cât durează , zilnic împreună și nu am avut niciodată nicio problemă. Avem o chimie aparte.

„Fiul meu a vrut să cucerească o fată, dar ea nu mânca pește crud”

-Care sunt, din punctul tău de vedere, cele trei elemente care definesc un chef adevărat?

Pasiune, gust și talent. Dar sunt multe altele care definesc un chef. Trebuie să existe și perseverență, dar și noroc să te poți exprima unde vrei, cum vrei. Sunt mulți bucătari care sunt pasionați de bucătăria mediteraneană, dar au găsit loc de muncă într-un restaurant românesc, de exemplu. Eu am avut noroc să fac ceea ce mi-a plăcut, am fost tare norocoasă.

-La români se spune că dragostea trece și prin stomac. Ce le-ai recomanda băieților să gătească pentru a cuceri o fată?

Fetele trebuie cucerite cu ceva ce le place, depinde de gustul fiecăreia. Îmi aduc aminte că , a vrut să cucerească o fată și a dus-o la restaurantul nostru favorit japonez. Dar fata nu mânca pește crud. Cred că important e ca bărbatul să creeze o atmosferă romantică, contează mult o lumânare parfumată, un trandafir…

Ce rețete a inventat chef Patrizia

-Care sunt mâncărurile tale preferate din gastronomia românească? Dar din cea italienească?

Sunt foarte multe preparate și merg și foarte des în restaurante românești. Din bucătăria românească îmi place tot, de la ciorbe, la sarmale, zacusa, până la papanași. Îmi place mult și dovada este că plec în vacanță la munte în țară și mă întorc cu câteva kilograme în plus, mai ales că nu rezist la mămăligă cu brânză și smântână. Din bucătăria italienească mănânc aproape tot, mai puțin carne, la care am renunțat acum un an. Sunt foarte pofticioasă și nu pot renunța la prăjituri și mai ales la ciocolată.

-Există vreo rețetă inventată de tine? Ne poți detalia?

Da, am sute de rețete pe care le creez, mai ales când fac meniuri noi. Le încerc acasă și le gust. Sunt multe restaurante în București cu care am colaborat care încă au preparate în meniu după rețetele inventate de mine; bruschete cu ciuperci, porcini și trufe cu crustă de parmezan, Saint Jacques cu sos bechamel cu aromă de usturoi gratinat.

Am făcut o dată o spumă de avocado cu mascarpone și rulouri cu ton proaspăt. Sunt multe rețete și îmi place să le creez. Studiez combinații, dar cele mai interesante idei îmi vin când plec în concediu. Gust preparate gătite în alte feluri. Anul trecut am mâncat ceva la care nu m-aș fi gândit că merge combinația; și a fost fabulos; un tartar din sepia cu spumă de burata.

„Platingul contează. Eu nu sunt foarte bună la acest lucru”

-Care este desertul care îți amintește de copilărie?

Nici bunica, nici mama nu prea făceau desert. Dar îmi făceau înghețată, îmi plăcea mai ales înghețată malaga, cu rom și stafide.

– Care sunt regulile de care trebuie să țină un bucătar într-un restaurant? Cât de mult contează platingul?

Important e să nu facă preparate foarte sărate sau picante. Eu sunt atentă să nu pun nici mult parmezan pe paste, pentru că sunt clienți care nu vor. Regula cea mai importantă este să facă mâncare gustoasă, fără să exagereze cu condimentele. Când folosești produse de calitate nu trebuie multe condimente ca să simți gustul preparatului.

Platingul contează. Eu nu sunt foarte bună la acest lucru, mai am de învățat, dar pentru mine a contat ca mâncarea să fie gustoasă. Dacă e puțin din toate e bine, să fie mâncarea gustoasă, dar și farfuria să arate frumos. Dar contează foarte mult și cine te servește, să aibă zâmbet, să fie ospătarul drăguț, ca să iți dea o stare bună.

„Sunt perioade în care câștigurile oscilează mult”

-Spune-ne două condimente sau ingrediente care definesc personalitatea ta.

Uleiul extravirgin de măsline, busuiocul și ingredientele spicy, pentru că sunt o fire veselă, pozitivă.

-Știm că derulezi niște business-uri în industria gătitului. Se poate câștiga bine din pasiunea aceasta? La ce ar trebui să se aștepte cineva care vrea să își deschidă un restaurant?

Se câștigă bine, dar depinde ce înseamnă bine; pentru unii bine înseamnă 2.000 de euro, pentru alții 10.000. Sunt și perioade în care câștigurile oscilează mult. Poți câștiga foarte bine și poți avea ani în care veniturile să scadă, cum a fost în perioada pandemiei. Dar eu nu cred că este o profesie pe care să o faci pentru câștig, mai ales că nu este una ușoară.

Muncești de la ora 08.00 până la ora 23.00. Stai 15 ore în bucătărie zi de zi. Dacă nu este pasiune, nu poți face această profesie doar pentru bani. Restaurantul este un business frumos, dar trebuie să te pricepi la bucătărie. Să nu îți pui tot business-ul în mana unui bucătar care poate pleca după un an și clienții, în consecință, nu mai au parte de același preparat. Este nevoie de continuitatea preparatelor pe care le faci.

„Ca mamă, sunt cea mai permisivă. Ca parteneră… sunt orgolioasă”

-Cum este Patrizia Paglieri ca mamă, dar ca parteneră de viață?

Ca mamă, sunt cea mai permisivă din lume. Trăiesc singură cu Francesco și am încercat mereu să fiu și mama și prietenă, să vorbim deschis despre orice. Să fii mamă este cea mai grea meserie din lume. Ca parteneră… Am o relație de mulți ani, la distanță, și mai am momente când nu las de la mine, sunt orgolioasă.

-Ai spus la un moment dat că fiul tău te ajută foarte mult în tot ceea ce faci. În ce măsură este implicat el în afacerea cu restaurantele? Care este rolul lui?

El a fost mereu implicat. Eu m-am ocupat de partea de bucătărie și el de sală. Este pasionat de vinuri, a vrut să facă un curs de somelier. Îi place să stea cu lumea, este comunicativ, îi place să prezinte mâncarea. M-a ajutat mereu și la gătit.

-În final, poți să ne spui care e cel mai frumos lucru pe care l-ai învățat de la români, dar și ce putem învăța noi din cultura italiană?

De la români am învățat să am răbdare. Românii pot învăța din cultura italiană stilul.