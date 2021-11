Fața neștiută a lui Cătălin Moroșanu. Cu două facultăți terminate, sportivul s-a apucat de o nouă școală și de... scris!

Cătălin Moroșanu surprinde pe zi ce trece. Luptătorul de kickboxing nu se oprește din visat, iar noile sale idealuri nu au nicio legătură cu imaginea creată în ultimii ani.

”Moartea din Carpați” a descoperit în ultima vreme că se pricepe la scris. Sportivul lucrează la ceva grandios, încercând să îi ajute pe cei care nu știu cum să își îndeplinească marile vise.

Puțini știu faptul că kickboxerul a terminat două facultăți, printre care Dreptul, și că înainte să devină un nume mare în lumea sportului și-a dorit să fie polițist.

ADVERTISEMENT

Lucruri mai puțin știute despre Cătălin Moroșanu

Moroșanu a povestit la Teo Show despre noile sale proiecte, printre care o carte despre experiențele sale. Pe lângă scriitură, Moro face și o școală de antrenorat, dorindu-și să vină în calea tinerilor care vor să facă performanță în kickbox sub bagheta sa magică.

Prezent în platoul Teo Show, Moro a spus că orice om poate fi un super-erou pentru cei din jur și că fiecare ar trebui să dea o mână celor care nu știu să se ridice în îndeplinirea scopurilor lor.

ADVERTISEMENT

„Chiar am talent la scris. Am zis, e ok. Mi-a dat Dumnezeu tot. Cum pot dărui eu înapoi? Scriind prin tot ce am trecut eu. Am trecut prin foarte multe greutăți”, a povestit Cătălin Moroșanu la

, întrebat cum se poate pune în practică un vis, a avut răspunsul pe loc: „Trebuie să vocalizezi visul și să-l pui în subconștientul tău”.

ADVERTISEMENT

De la fanul Final 16, la unul din oamenii de pe ring

„Eu am făcut asta. Dacă vreau să am multe academii, trebuie să stabilizez în primul rând afacerea”, a adăugat Moroșanu, care are în plan dezvoltarea unei academii personale în care tinerii pot face performanță în lumea sporturilor de contact.

Moroșanu și-a amintit și cum s-a apucat de kickboxing. În perioada în care își dorea să fie polițist, Cătălin urmărea cu mare interes tot felul de evenimente din acest sport.

ADVERTISEMENT

L-a impresionat foarte mult Final 16 din Japonia, unde a reușit să ajungă. „Final 16, Tokyo, Japonia. Mă uitam la meciuri. Pe urmă se ajunge la Final 8, unde se luptă între ei. Acolo e lupta grea și am reușit să ajung acolo luptând”, a spus Moroșanu la Teo Show.

Îndrăgitul fost concurent de la Survivor România a dezvăluit în aceeași emisiune că pasiunea pentru kickbox a venit pe parcurs, neavând nicio legătură cu studiile sale. Bărbatul a terminat o facultate de Drept și este masterand în Istorie și Filozofie.