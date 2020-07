Ce a făcut Lidia Buble în plină stradă. Fosta iubită a lui Răzvan Simion, gest superb pentru un om al străzii

Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasă și este cunoscută pentru simplitatea și modestia de care dă dovadă, recent confirmând acest lucru printr-un gest făcut în plină stradă. Cântăreața nu a rămas indiferentă la un om nevoiaș care s-a oprit lângă mașina sa.

Îndrăgita artistă are o inimă mare, o demonstrează chiar întâmplarea de zilele trecute. Ieșită în oraș pentru a merge la un salon de înfrumusețare blondina a făcut o scurtă oprire în drumul ei spre casă. Vedeta și-a parcat mașina lângă un supermarket unde se află un bărbat sărac, scrie spynews.ro.

După ce a stat preț de câteva secunde să-l asculte pe omul străzii, Lidia Buble a intrat în magazin și a ieșit încărcată cu trei sacoșe. Se pare că bărbatul a avut o rugăminte la adresa cântăreței pentru că una dintre sacoșe i-a fost înmânată.

Artista Lidia Buble, gest de omenie pentru un om al străzii

Cel mai probabil artista i-a cumpărat de mâncare și alte lucruri de care bărbatul avea nevoie. Întâmplarea i-a adus blondinei, cel mai probabil, o stare de bine interioară și o mulțumire de sine, mai ales că știe cum este să pornești de jos și să nu ai nimic.

Nu de puține ori fosta iubită a prezentatorului Răzvan Simion a vorbit despre copilăria sa și despre perioada grea prin care a trecut când a ajuns în București, când erau zile în care nu avea niciun ban în buzunar.

Frumoasa cântăreață și-a văzut mai departe de drumul său, s-a urcat în mașină și s-a îndreptat spre apartamentul în care locuiește alături de sora sa, Lorena. Lidia Buble a verificat dacă a parcat bine autoturismul și a intrat în scara blocului cu zâmbetul pe buze.

Cântăreața, declarație uimitoare despre primii ani în Capitală

„Multă lume din Deva mă critică. Eu am plecat dintr-o biserică şi la noi sunt nişte reguli. Dar eu am rămas aceeaşi fată simplă şi nu m-am schimbat deloc. Sunt la fel de credincioasă. În Bucureşti stau cu chirie. Muncesc să îmi iau o casă, strâng aproape toţi bănuţii din concerte.

Maşina o am pe barter, de la un salon auto la care eu am lucrat. Îmi plac bărbaţii mai mari decât mine. Dar nu mai mari de 35. Poate că şi eu gândesc mai matur. Am încercat o dată cu un băiat mai mic decât mine şi nu m-am simţit bine, nu mi-a plăcut.

Nu am iubit niciodată în taină şi nu am fost obligată să fac compromisuri”, spunea Lidia Buble în urmă cu câțiva ani când au apărut primele zvonuri legat de relația cu matinalul Răzvan Simion, informează romaniatv.net.

