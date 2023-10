Ce a vrut să facă Andreea Mantea la nunta lui Bursucu: “Mi-a fost rușine”

De curând, Bursucu a făcut nunta cu partenera sa, iar la eveniment a fost prezentă și Andreea Mantea. Prezentatoarea de la Casa Iubirii a făcut o glumă la adresa colegului ei de la Kanal D.

Ce a vrut să facă Andreea Mantea la nunta lui Bursucu. Gluma făcută de prezentatoarea TV

în acest weekend, iar evenimentul a avut loc la malul mării. De la petrecere nu au lipsit unele dintre vedetele de la Kanal D, printre care și Andreea Mantea și Simona Pătruleasa, dar și Ana Barnoschi, colega de platou a lui Bursucu.

Soția lui Bursucu, Andreea, a optat pentru o rochie spectaculoasă în ziua nunții, dar și buchetul de flori a fost unul atipic. Cununia civilă a avut loc la malul mării, iar petrecerea de seară a fost una pe măsură. Locația aleasă de miri a fost un club exclusivist din nordul stațiunii Mamaia.

Andreea Mantea a venit la eveniment alături de fiul ei, David. Vedeta de televiziune a purtat o rochie roșie, lungă. Aceasta a asortat câteva bijuterii cu ținuta.

Alături de Bursucu, vedeta a prezentat mai multe nunți la emisiunea Se strigă darul. Astfel, bruneta s-a gândit să facă o glumă la nunta colegului lui ei de la Kanal D.

“Eu i-am zis că am vrut să vin cu lada de zestre și să scot două găini din ea și să-I spun: uite, ăsta este darul tău din seara asta!”, a spus prezentatoarea de la Kanal D, potrivit .

“Eu i-am spus, Andreea uite-te la noi doi, după ce am făcut zeci de nunți împreună, am ajuns în situația asta în care tu să-mi spui mie casă de…”, a completat Bursucu. “De r…t, să nu-și bage nimeni nasul în ea!”, a adăugat Andreea Mantea.

“Asta eeee! Așa le spunea tuturor mirilor, uite că a venit rândul meu acum!”, a continuat Bursucu, iar Andreea Mantea a oferit un alt răspuns. “Mi-a fost rușine, plus că e foarte frumos aici!”, a spus ea.

Bursucu, declarații după nunta cu Andreea

După ce s-a căsătorit cu aleasa inimii sale, Bursucu spune că nu s-a schimbat nimic între ei. Cei doi au vrut de mult timp să devină soț și soție, iar acum evenimentul a avut loc într-un decor de vis.

“La fel ca înainte, nu s-a schimbat nimic. Momentan nu s-a schimbat nimic. Noi am avut planul ăsta mai demult, dar am prins momentul oportun și a zis acum e ziua ei, anul trecut m-am pus în genunchi și de atunci am apă la genunchi.

De ani de zile mă chinui, vă spun sincer, asta este. Avem foarte mulți invitați și multe alte surprize, important e să rămâneți alături de noi. Avem peste 350 de invitați”, a declarat Bursucu pentru sursa citată.

Cei doi soți i-au emoționat pe invitați atunci când ar fi trebuit să aibă loc dansul mirilor. În loc de dans, , pentru a nu lipsi de la un asemenea moment important.