Concurență între Lidia Buble și Răzvan Simion. Cine a câștigat duelul podcasturilor: „E ok să nu mă placi”

Lidia Buble a fost invitată în podcastul lui Damian Drăghici, în timp ce Răzvan Simion a apărut în cel al lui Radu Țibulcă, joi, pe 7 iulie 2022.

Lidia Buble și Răzvan Simion, în concurență

Cei doi și-au deschis sufletul și au făcut câteva dezvăluiri în premieră despre viața lor personală. Dacă e să ne luăm strict după numărul de vizualizări, până la această oră Lidia conduce în fața matinalului de la Antena 1.

Interviul acordat de Buble lui Drăghici are peste 18.000 de vizualizări, în timp ce al se bucură de puțin peste 17.000 de vizitatori.

Răzvan a vorbit în special despre munca de la Antena 1, precizând că nu a existat o înțelegere perfectă cu colegul său, Dani Oțil de la bun început. Atmosfera aparent relaxată pe care telespectatorii o văd astăzi s-a construit în timp, după ce s-au cunoscut mai bine și au învățat ce ar trebui să facă pentru ca produsul să reziste atâția ani pe piața televiziunii.

Cântăreața a vorbit despre bărbatul ei ideal: „Am iertat prea mult în relații”

De cealaltă parte, Lidia Buble a pus accentul și pe viața ei sentimentală. A vorbit despre iubire, despre binecuvântarea de a face parte dintr-o familie extrem de numeroasă, dar și despre carieră.

„Bărbatul ideal ar trebui să mă pună mai presus de nevoile lui. Asta fac și eu. Aș vrea să fie un om credincios. Un om care să îmi accepte dualitatea. Nu sunt o persoană cu care se trăiește foarte ușor. Să îmi înțeleagă jobul, pentru că nu e foarte ușor”, a spus Lidia Buble, rugată să descrie bărbatul visurilor sale.

„Probabil că am iertat prea mult la un moment dat în relații. Să știi că aș mai ierta. Și eu sunt om și greșesc și îmi place să mi se ofere a doua șansă”, i-a mărturisit cântăreața

Simion: „Cheltuiam bani să impresionez oameni care nu mă plăceau”

Nici Răzvan Simion nu s-a lăsat mai prejos în . „E ok să nu mă placi”, este concluzia la care prezentatorul de la Antenă a ajuns după ce a avut parte de niște experiențe destul de complicate, în special dezamăgiri cu privire la oameni.

„Cheltuiam bani pe care nu-i aveam ca să impresionez oameni care nu mă plăceau. Când am învățat asta, am fost câștigat. Am dormit mai bine. Spun lucrurile astea ca să nu existe dubii.

E ok să ai alte opinii, e ok să spui despre mine că, nu știu, poate plec prea mult de acasă și îmi neglijez relațiile interpersonale. Nu mă deranjează pentru că te rejectez. Pur și simplu… Nu sunt foarte interesat”, a declarat Răzvan Simion.

„În momentul în care îți consumi energia ajutându-i pe alții, înmagazinând frustări care nu te privesc, vei săpa un gol și vei deveni anxios”, a mai spus Simion.