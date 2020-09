Denise Rifai, revenire surprinzătoare la TV. În ce emisiune inedită va putea fi urmărită de români

Denise Rifai revine în televiziune, iar anunțul legat de formatul emisiunii ce o va avea la cârmă a fost făcut recent și de către cunoscuta jurnalistă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta realizatoare de emisiuni de la Realitatea Plus a anunțat încă din luna iulie a acestui an că se va întoarce pe sticlă.

Denise Rifai își va relua activitatea în fața camerelor de filmat, spre bucuria românilor care o apreciază. Emisiunea ei va fi cu siguranță pe placul multora din pubic, care au așteptat până acum să vadă despre ce format TV va fi vorba.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Denise Rifai revine la TV! În ce format uimitor o vor putea urmări românii și pe ce post

Jurnalista Denise Rifai a părăsit de ceva vreme familia Realitatea Plus și s-a alăturat celei de la Kanal D. Acest transfer a fost anunțat de către cunoscuta vedetă TV, pe Facebook, încă din luna iulie 2020.

În această toamnă, Denise Rifai va reveni pe sticlă și va putea fi urmărită într-o emisiune de la Kanal D, ce promite să fie foarte interesantă.

ADVERTISEMENT

Mai exact, celebra jurnalista va fi pusă în fața unor personalități de marcă, din diverse domenii de activitate, de la noi. Denise Rifai le va adresa acestora o serie de 40 de întrebări, într-un veritabil exercițiu de sinceritate, ce va fi televizat.

Acesta va fi și numele emisiunii de pe Kanal D. Revenirea pe sticla a jurnalistei va fi marcată prin emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, după cum au anunțat și reprezentanții postului, potrivit paginademedia.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Am emotii foarte mari si imi doresc din toata inima sa fie cea mai buna emisiune dintre toate cele pe care le-am realizat pana acum. Formatul este unul aparte, sofisticat, elegant, si m-a convins sa spun imediat acestei provocari. Era nevoie de o asemenea emisiune unica in grila posturilor de televiziune de la noi.

Este o noua etapa in viata mea profesionala, insa ce ramane neschimbat este ca voi fi aceeasi Denise Rifai. Onesta, mereu in cautarea adevarului in raport cu invitatii mei, dar si cu publicul pe care il iubesc atat de mult si de care imi este foarte dor”, a mărturisit Denise Rifai despre noua emisiune.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Totodată, nu a fost anunțat exact momentul calendaristic când se va face revenirea pe sticlă. Totuși, reprezentanții Kanal D au inclus această emisiunea în grila de toamnă.