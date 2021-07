Elena Marin a dezvăluit cu ce probleme de sănătate se confruntă după eliminarea de la Survivor România. Fosta faimoasă s-a ales cu câteva afecțiuni după mai bine de jumătate de an în Republica Dominicană, în condiții grele.

Dansatoarea Andreei Bălan are probleme cu glezna din cauza unei accidentări de acum câteva luni și se teme că ar putea să o afecteze în meseria pe care o practică de atâta timp.

Elena Marin, probleme de sănătate după Survivor România: „Mi-e teamă că nu o să mai pot dansa”

După eliminarea de la Survivor România, a vorbit despre problemele cu care s-a ales după aproape șapte luni petrecute departe de casă, în condiții extrem de dure.

Fosta concurentă de la Kanal D are probleme cu glezna și se teme că nu va mai pute dansa la fel ca înainte. Prin intermediul unui apel video, Elena Marin a vorbit despre acest subiect la „Ștafeta mixtă”.

„Da, din păcate am ceva probleme, mi le-a spus și domnul doctor, domnul Teo. Sper doar să nu rămân cu probleme grave.

Am glezna umflată și asta mă sperie cel mai tare, am o entorsă pe care am căpătat-o acum două luni și ceva. Încă nu se retrage leziunea.

Ceea ce-mi este cel mai frică este să nu-mi rămână pentru că m-ar incomoda la meseria ce eu o practic, să dansez, mai ales să dansez pe tocuri. Am ceva probleme cu genunchii, trebuie să-mi fac un RMN să văd dacă am vreo ciupitură de menisc, și problemele spatelui.

Ceva probleme cu bila, o mică gastrită…Ceea ce mă sperie foarte tare este problema la gleznă”, i-a dezvăluit Elena Marin lui Alex Nedelcu.

Elena Marin, eliminată de la Survivor România

prin votul publicului în consiliul live din prima semifinală a competiției. Dansatoarea a părăsit sala de consiliu cu lacrimi în ochi, însă a doua zi s-a simțit mult mai bine.

În cadrul aceluiași interviu, Elena a făcut o dezvăluire neașteptată despre Zanni. Acesta ar fi venit după ea după ce a ieșit din sala de consiliu după eliminare.

Zanni i-a spus, conform declarațiilor Elenei, că se bucură că a fost eliminată și nu i-au ieșit strategiile, moment care a întristat-o și mai tare pe faimoasă, deja dezamăgită că pleacă.

Elena a venit alături de foștii concurenți Survivor România pentru a-și susține fostul coechipier în finală, care se luptă pentru marele premiu.