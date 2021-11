Ce nu s-a văzut la Asia Express. Eliza Natanticu face dezvăluiri de culise și spune pe cine pariază în marea finală

Pentru Eliza și Cosmin Natanticu experiența ”Asia Express” a luat sfârșit cu puțin timp înainte de marea finală, lucru care nu le-a căzut deloc bine. Însă, chiar și așa, cei doi soți sunt recunoscători pentru tot ce au trăit și au învățat în cele nouă săptămâni de pe ”Drmul Împăraților”.

Cuplul Eliza și Cosmin Natanticu, mai sudat după ”Asia Express”

Iar acum, privind în retroscpectivă, Eliza a oferit, în exclusivitate, pentru FANATIK un interviu minuțios despre competiția care i-a schimbat în bine relația cu Cosmin Natanticu.

Cum a fost experiența ”Asia Express” pentru tine și pentru Cosmin?

-Experiența ”Asia Express” pentru noi a fost cea mai frumoasă aventură a vieții noastre de până acum, dar și cea mai grea. Am fost puși la o grămadă de probe, ne-am testat relația, limitele și tot ce se poate testa. Am ajuns la concluzia că ”Asia Express”, în cazul noastru, ne-a sudat cuplul pentru că am luptat la bine și la greu împreună și chestia asta ne-a unit foarte, foarte tare. Până acum nu am fost puși în situații limită împreună.

ADVERTISEMENT

Sigur, am trecut prin multe în cei aproape nouă ani de relație, dar situații critice, pline de adrenalină și neprevăzut cam greu într-o relație normală, monotonă, în care ai o rutină. Când ești acolo și te testezi pe tine și îți testezi partenerul, te descoperi, îți redescoperi partenerul, descoperi calități pe care nu știai că le are, descoperi că ai un super erou lângă tine, e cel mai frumos lucru. Asta ni s-a întâmplat nouă, ne-am redescoperit și asta ne-a făcut să ne îndrăgostim și mai tare, se crează o chestie foarte intensă.

Voturile adversarilor de competiție și-au pus amprenta asupra Elizei și a lui Cosmin

Care a fost cel mai greu moment din competiție? Dar cel mai frumos?

-Au fost atât de multe și tensionate. Faptul că noi am fost cea mai votată echipă și am fost la cursele pentru ultima șansă de vreo 5-6 ori, care sunt niște curse foarte solicitante și foarte grele , lăsând la o parte tot ce se întâmpla în cursul săptămânii. Dar asta este frumusețea jocului pentru că toată lumea vrea să câștige, toți își găsesc tot felul de metode, de strategii de a merge mai departe, însă noi am avut puterea și Dumnezeu ne-a îmbărbat să rămânem uniți și să trecem peste toate aceste încercări grele împreună.

ADVERTISEMENT

De fiecare dată când intri la cursa pentru ultima șansă, fizic începi să cazi, sunt niște stări peste care dacă nu reușești să treci, dacă nu ai susținerea partenerului, te poți duce în cap și poți să ieși foarte repede. Dar eu sunt mândră că noi am reușit să trecem peste toate aceste lucruri grele cu susținere și iubire, chiar dacă ne-am mai certat din când în când, asta se întâmpla ca o detensionare nervoasă de scurtă durată, pentru că la noi cum la fel de repede explodează o discuție, la fel se și stinge.

Au fost foarte multe momente frumoase. Fiecare zi în care deschideam ochii și în mulțumeam lui Dumnezeu că suntem sănătoși , că suntem încă acolo , că ne avem unul pe celălalt și că suntem împreună în aventura asta frumoasă, pur și simplu mă făcea să zâmbesc și acum mă trezesc tot cu zâmbetul pe buze. Am câștigat amulete împreună, am ajuns în etapa finală a acestui curs, mi se pare o realizare. Când ajungeai pe primul loc erai cel mai fericit pentru că mai căpătai forță.

ADVERTISEMENT

A vrut să se retragă din emisiune: ”Atunci am avut o discuție puternică”

A fost vreun moment când ați vrut să renunțați la competiție?

-Când am plecat de acasă mi-am făcut un mindset care a funcționat până undeva la jumătatea concursului, când încă nu resimțeai oboseala. Dar din etapa a cincea, de când au început să ne voteze și să se facă coaliții, acolo am avut momente de tensiune, mai ales în Georgia. În Georgia a fost foarte greu pentru noi pentru că nu am avut noroc la autostop și am și fost trimiși la cursa pentru ultima șansă, unde am avut o discuție puternică și eu am zis, pentru o secundă, că aș vrea să mă opresc. După care mi-am dat seama că am vorbit aiurea.

Cu cât oboseala își spune cuvântul, atunci intervine și nesiguranța îți vine să te lași bătut, dar când vezi până unde ai ajuns… Noi am tras cu dinții până în ultimele momente, când am picat pe ultima sută de metri, eram prea obosiți și stresați. Ne-am pierdut încrederea, ne-a pierit cheful și acela a fost momentul eliminării.

ADVERTISEMENT

Însă acum, după toate cele trăite, fosta concurentă spune că deja știe ce ar schimba dacă ar mai avea șansă să o ia de capăt. Șanasă despre care spune că ar profita din prima clipă, dar doar alături de Cosmin Natanticu.

Ce regretă cel mai mult Eliza Natandicu, după Asia Express: “Nu am reușit să fim destul de prezenți”

Privind în urmă, ai schimba ceva la parcursul vostru din ”Asia Express”?

-Aș schimba multe lucruri acum, dacă privim în urmă, pentru că sunt convinsă că le-am fi putut face mai bine. Dar asta face frumusețea și originalitatea clipei, deciziile pe care le-am luat, mai mult sau mai puțin bune, ne fac să învățăm și să devenim niște oameni mai buni în viitor. Dar acum spun că aș fi fost mult mai atentă pe traseu, la autostop, ne-am fi mișcat mai repede. As avea mai multă atenție și mai multă încredere în forțele noastre.

ADVERTISEMENT

Ai mai repeta această experiență? Dacă da, cu cine?

-Da, aș repeta experiența. Acum dacă mi-ar spune cineva că trebuie să plec în Asia, în două secunde am bagajul făcut și sunt la ușă. Nu m-aș vedea mergând cu altcineva în afara de Cosmin, sincer. Ne cunoaștem, știm ce se poate, am văzut unde mai trebuie să ne lucrăm, nu aș mai lua-o cu altcineva de la zero, tot cu el. Îmbunătățim și mai tare așa experiența noastră în Asia.

Regretați ceva în legătură cu ”Asia Express”?

-Cel mai mare regret este faptul că nu am reușit să fim destul de prezenți. Mereu eram apăsați de gânduri, de cum facem, de cum ajungem. Dacă ești prezent și trăiești clipa și te bucuri sută la sută de intensitatea momentului, poate ești mai atent și poate iei și decizii mai bune. Dar emoțiile te copleșesc și te fac să iei niște decizii mai puțin bune decât atunci când ești cu mintea mai limpede.

Soții Natanticu, în relații bune cu Patrizia și Francesco Paglieri: ”S-a șters cu buretele tot”

Este vreo echipă cu care nu ați avut ”chimie”, nici în competiție, nici după terminarea filmărilor?



-Deși noi am avut parte și de mici conflicte pe parcursul competiției, noi, de fapt, în afara ei, când nu mai erau camerele pe noi, se oprea această competitivitatea și deveneam prieteni. Noi suntem prieteni cu toată lumea și cu Patrizia și Francesco. Recent am ieșit la un restaurant împreună, am vorbit, suntem în relații foarte bune. Cu toții am înțeles că a fost un concurs, că am făcut tot ce s-a putut pentru a ajunge mai departe, nu avem nimic cu Patrizia, nici ea cu noi, ce a fost în competiție a rămas acolo, toată lumea a șters cu buretele pentru că asta se numește profesionalism, să știi să te detașezi de ceea ce a fost. Una este ce s-a întâmplat în competiție, alta este latura noastră umană, ok, în care nu vrem să facem rău nimănui.

Cum au reacționat cei dragi după eliminarea voastră din concurs?

-Familiile ne-au susținut și ne vor susține mereu, indiferent de ce vrem noi să facem. Sigur că le-a fost dor de noi, au fost ușor triști pentru că noi am ieșit fix cu două zile înainte de finală. Și noi am fost foarte triști, eram la un pas micuț să trăim și noi acea bucurie. Dar oricum suntem câștigați, ne-au susținut, sunte mândre famiile noastre de noi chiar și așa.

Cât despre marea finală care se apropie și care se joacă între băieții de la ”Noaptea Târziu” și soții Petre, Eliza, deși recunoaște că Emi și Cuza îi sunt mai apropiați, spune că susținerea sa o au în aceeași măsură ambele echipe, norocul lor depinzând acum doar de Dumnezeu.

Cuza și Emi, marii câștigători de la Asia Express?

Pe ce echipă pariezi pentru marele premiu de 30.00 de euro?

-Băieții de la”Noaptea Târziu” sunt prietenii noștri super apropiați, dar și cu Mihai Petre ne înțelegem bine. Eu aș vrea să pariez (n.r. pentru marele premiu) pe băieții de la ”Noaptea Târziu”, dar șansele sunt egale. E o chestie de noroc, cui o vrea Dumnezeu să îi dea mai mult noroc, noi le dorin tuturor să câștige, oricum sunt câștigători. Nu știu ce să spun… Nu vreau să spun pe cine pariez, pentru că nu vreau să pară că favorizez pe cineva mai mult sau mai puțin. Ținem la toată lumea în mod egal.