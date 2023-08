Fanatik.ro a împlinit 10 ani! Mulțumim cititorilor, partenerilor și clienților de publicitate

8 august 2013 – 8 august 2023. Un deceniu de când site-ul FANATIK.RO a pornit pe calea jurnalismului pavată cu știri și informații cât mai noi și mai interesante, a exclusivităţilor marca Fanatik, a respectului față de cititori. Pare că a fost o alegere inspirată, dovada fiind că am devenit una dintre publicațiile online de top din România!

“Călătoria nu este niciodată o problemă de bani, ci de curaj…” – Dalai Lama

Lansat în 2013 ca un site de sport, FANATIK.RO a cunoscut în cei 10 ani de existență o creștere, pe alocuri, spectaculoasă!

Am făcut pașii corecți, încet dar sigur, oferind cititorilor știri relevante, exclusivităţi, poveşti de suflet, investigații, informații de real interes pentru publicul nostru. Am mai și greșit, am mai și exagerat, dar ne-am dat silința să remediem totul din mers, să fim corecți cu noi înșine. A fost un drum lung, dar frumos, pe care l-am mai începe de încă …10 ori. Urmează unul şi mai lung, o muncă asiduă în echipă, dedicată doar cititorului, publicului. Spunea motivațional Arthur Ashe: „Succesul este o călătorie, nu o destinație. Acțiunea este deseori mai importantă decât finalul.” Iar Dalai Lama ne-a inspirat astfel: “Călătoria nu este niciodată o problemă de bani, ci de curaj…” N-aveți idee cât de bine se potrivește asta Fanatik-ului!

Gică Hagi. Am învățat de la cel mai bun!

Site-ul FANATIK.RO a devenit unul dintre cele mai citite și mai apreciate portaluri de știri din România, bifând chiar ieri, 7 august, un record personal în 24 de ore, de 840.000 Cititori Unici şi aproape 1,5 milioane de afişări! Vom pune întotdeauna jurnalismul pe primul loc, iar asta se va întâmpla și mai apăsat în următorii ani, chiar dacă, uneori, vom sacrifica mult-râvnitul trafic.

Vă mulțumim vouă, cititorilor, partenerilor și clienților de publicitate, care ne-ați fost alături neabătut în toți acești ani și fără de care nu am fi ajuns niciodată aici! Personal, le mulțumesc colegilor mei pentru zilele și nopțile de muncă și sacrificii familiale…

E drept, de la începuturi și până azi, FANATIK a suferit transformări. Nu mai suntem doar un , ci am devenit un site de știri generalist, unde găsiți și , şi Life, și Breaking News, și cum va fi vremea mâine😊. Dar, bineînțeles, sportul rămâne prima noastră dragoste. Gică Hagi îmi repetă obsesiv în discuțiile noastre: „Vrei să fii cel mai bun? Pasiune și muncă, muncă și pasiune, și vei ajunge primul!” Astea sunt ingredientele de zi cu zi și la : pasiune și muncă! Mulțumim, Gică!

Avem o misiune fanatică: jurnalism de calitate

Vom continua să vă oferim cele mai proaspete și mai corecte informații din toate domeniile, 24 de ore din 24. Plus exclusivitățile cu care v-am obișnuit și care, de multe ori, ne-au urcat pe locul 1 în Topul general al site-urilor cu cea mai mare audiență din România, conform SATI.

La ceas aniversar, vă promitem că vom continua pe același drum ca și până acum, că vom face tot posibilul în fiecare zi să respectăm ideea de jurnalism autentic și ne vom strădui din toate puterile să ridicăm ştacheta și mai sus, astfel încât toți să fim mândri că facem parte din echipa FANATIK.

La mulți ani, Fanatik! La mulți ani, cititorilor, partenerilor noștri și clienților de publicitate!

Vă mulţumim tuturor!

Cu respect,

Horia Ivanovici

Director Fanatik