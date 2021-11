Florin Cîțu a recunoscut care a fost greșeala din campania de vaccinare: „Am fost victimele propriului succes”

Liderul Partidului Național Liberal a vorbit despre campania de vaccinare din țara noastră și despre posibilele motive pentru care aceasta nu a funcționat.

De asemenea, el a ținut să precizeze că odată ce vaccinul a ajuns în România, campania de vaccinare mergea foarte bine și mai mult decât atât, țara noastră era campioană la imunizare.

Care a fost greșeala din campania de vaccinare contra coronavirusului, conform lui Cîțu

După acest lucru, dorința de vaccinare a românilor scăzut constant, astfel că am ajuns la

Despre acest moment, Florin Cîțu spune că lipsa de succes a campanie de vaccinare a început atunci când a spus că oricine se poate vaccina cu buletinul. Aceasta ar putea fi greșeala din cadrul campaniei de vaccinare, consideră el.

Totodată, fostul premier al României a enumerat și măsurile pe care le-a luat pentru ca această să fie reluată cu succes.

„Ați văzut că într-o perioadă lungă de timp România era campioană la vaccinare. După aceea am fost victimele propriului succes.

În momentul în care am spus că se poate vaccina oricine cu buletinul, cam în acel moment a început să nu mai fie un succes campania de vaccinare (…).

E posibil să fi fost o problemă faptul că am folosit…vectorul de imagine am fost eu, am fost colegii mei din guvern. Încercam să-i facem pe oameni să înțeleagă.

La un moment dat am schimbat campania, am mers în sate și am fost cel care a vorbit de două ori cu toate cultele și am încercat să le implic pe toate.

Unele s-au implicat, altele nu s-au implicat direct. Am avut caravane de vaccinare”, a precizat fostul premier la .

Fostul premier nu își reproșează eșecul campaniei de vaccinare

Totodată, Florin Cîțu a precizat că nu își reproșează faptul că această campanie de vaccinare nu a fost un succes și a ținut să precizeze că românii trebuie să înțeleagă că singura modalitate prin care putem scăpa de valurile următoare ale pandemiei, de numărul morților și numărul infectărilor este ca toți să se vaccineze.

În schimb, fostul premier a precizat faptul că este foarte greu ca oamenii să fie convinși, în condițiile în care numărul cazurilor a scăzut și nici nu a fost inclusă obligativitatea vaccinării, chiar dacă au fost implementate unele restricții pentru persoanele nevaccinate împotriva Covid-19.