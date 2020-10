Actorul George Piștereanu este o prezență controversată pe micile ecrane, telespectatorii putând să îl vadă pe acesta în ipostaze diferite. Artistul joacă în serialul “Vlad” și este concurent în emisiunea “Ferma”, acestea fiind difuzate pe PRO TV.

Se pare că actorului îi stă bine în rolul de seducător, de vreme flirtează intens cu frumoasa Anna Lesko în reality show-ul la care participă, iar în serial apare în scene de amor alături de actrița Victoria Răileanu.

Înainte de a intra în “Ferma”, George Piștereanu a oferit detalii despre secvențele fierbinți din serialul în care îl interpretează pe Tibor, cel care o cere în căsătorie pe Micky.

George Piștereanu, scene fierbinți cu Victoria Răileanu în Vlad și momente fierbinți cu Anna Lesko la Ferma

George Piștereanu este, în ultima perioadă, o prezență constantă pe micile ecrane. Telespectatorii îl pot vedea pe artist în reality show-ul “Ferma – Orășeni vs. Săteni”, flirtând cu Anna Lesko, de care se apropie pe zi ce trece, dar și în celebrul serial “Vlad”, în ipostaze fierbinți alături de Victoria Răileanu.

Săptămâna aceasta s-au difuzat secvențele fierbinți dintre Tibor, interpretat de George Piștereanu, și Micky, personaj jucat de Victoria Răileanu, iar fanii serialului “Vlad” au fost surprinși să îl vadă pe concurentul de la “Ferma” într-o astfel de ipostază. În urmă cu ceva timp, George Piștereanu a oferit detalii picante despre rolul pe care îl joacă și despre scenele de dragoste din serial.

“Am observat și eu reacțiile de încântare ale oamenilor legat de scena aceasta, declarația de dragoste și totodată de rebeliune a lui Tibor. Este momentul în care personajul decide să plece în lume cu Micky și să nu uităm că pentru acest personaj este o hotărâre extrem de puternică și dificilă. Pentru că el este obedient prin construcția lui. M-a bucurat tare faptul că oamenii apreciază sinceritatea unui personaj care este văzut de mulți ca o brută și iată, înțelegem încă o dată, că nu există personaje pur negative sau pozitive. Evident, oamenii tind să încadreze personajele în aceste două mari categorii, însă eu cred că fiecare personaj pozitiv are ceva negativ în el și vice-versa. Jucând de 2 ani acest personaj, orice scenă care pare nouă în ochii publicului, pentru noi se încadrează în complexitatea personajului pe care l-am creat. Nouă nu ni se pare o transformare, pentru că e în baremele stabilite cu regizorul. A fost o scenă extrem de drăguță, o scenă emoționantă, Vichi a intrat repede în ceea ce am propus eu ca actor pe acestă bucată de text și totul a decurs frumos. Am primit extrem de multe mesaje legat de această scenă, chiar și colegii au reacționat foarte frumos, am avut reacții de genul < >. Îmi plac enorm mesajele de la fanii serialului, mă bucură. Ce cred partenerii de viață despre aceste scene? Sincer niciodată nu mi-am pus problema. Nici măcar nu am explicat vreodată scenele romantice. Mi se pare că dacă ai un partener de viață și i-ai explicat meseria ta, nu ar fi cazul să explici mai mult de atât “, a declarat îndrăgitul actor.

Deși mulți fani și-ar fi dorit ca relația din serial să se concretizeze într-o poveste de iubire și în afara platourilor de filmare, se pare că marea iubire a lui George Piștereanu este motocicleta. Victoria Răileanu a oferit și ea detalii despre scenele din serial, afirmând că între ea și George există o relație de prietenie, nicidecum una amoroasă.

“Eu și George, de 2 ani de când lucrăm împreună, mai ales de când am aflat că Micky și Tibor vor forma un cuplu, am construit o relație foarte drăguță și amuzantă. Cred că atunci când doi actori au de jucat secvențe mai intime trebuie să încerce să se împrietenească, pentru că în acest fel secvențele vor ieși mai bine. Mă bucur că scena romantică din episodul de luni a ieșit bine, ne-au scris oameni încântați de declarația lui Tibor. Atunci când publicul așteaptă anumite secvențe de genul acesta, mai ales cu un cuplu nou format, este foarte atent la ele și va taxa imediat orice fracțiune de secundă care pare nelalocul ei, însă nu au existat genul acesta de reacții după scenă. Ceea ce mă bucură, înseamnă că a ieșit bine. Mai ales că locația unde am filmat aceast scenă este una în care am fost în contratimp. Aveam emoții, pentru că mă gândeam că nu avem suficient timp la dispoziție și nu va ieși cum trebuie. Însă nu s-a simțit asta pe ecran. Oricum, cred că au fost mai mult secvențele lui Tibor, George, pentru că el a fost cel vulnerabil, el a fost cel care și-a deschis sufletul în fața mea și a riscat. Eu doar am reacționat. A fost atât de drăguț, i-am spus lui George că eu personal aș fi cedat la ciorba de lobodă. Mi-au plăcut mult și mie aceste secvențe. Ce cred partenerii de viață despre aceste scene? Noi suntem actori, asta facem, jucăm și astfel de secvențe. Chiar a fost light față de alte secvențe pe care eu le-am jucat în Vlad. Cred că într-o relație trebuie să existe respect și încredere și înțelegerea faptului că dacă eu sunt actriță, asta trebuie să fac. Când joc, le joc pentru că așa spune scenariul, este ficțiune”, a spus vedeta, care a divorțat recent de Conrad Mericoffer, după 7 ani de căsnicie.