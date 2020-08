Imaginile durerii cu bolnavii de coronavirus din spitale din Romania. Declarațiile suferinzilor care fac pe oricine să lăcrimeze

Chiar și unii dintre pacienții internați cu COVID-19 la Terapie Intensivă nu cred în existența bolii, acuzând uneori medicii că le-ar fi falsificat testele. Alții vor să identifice exact momentul când au luat boala, scriu reporterii Libertatea într-un reportaj realizat la secția COVID a spitalului din Arad.

Secția pentru COVID a Spitalului Județean de Urgență din Arad se află în cartierul Grădiște, într-o clădire cu 202 paturi dintre, care 12 sunt la ATI.

Coordonatorul secției, medicul Adrian Wiener, precizează că pacienții au nevoie de monitorizare permanentă. “Hipoxia, deprivarea de oxigen în această boală este silenţioasă clinic. Pacientul n-o sesizează decât atunci când ajunge la valori ameninţătoare pentru viaţă”, a spus Wiener.

”M-am păzit dar am luat boala de la tata”

Unii pacienți sunt dezamăgiți că s-au îmbolnăvit, deși au fost prudenți și au respectat recomandările autorităților. “Am crezut, m-am păzit, dar până la urmă am luat boala de la tata”, spune un tânăr, arătând spre patul vecin. “Iar eu am luat-o de la un văr de-al meu, ştiu sigur că de la el. Că de ieşit, n-am ieşit, am stat numai în maşină”, a completat tatăl.

Un alt bărbat mai în vârstă crede că s-a îmbolnăvit așa cum faci o simplă răceală: “Cred că de la un duş rece m-a luat. Am muncit în ziua aia în soare, apoi am băut o sticlă de Kinley, de la frigider. Şi am făcut un duş. De atunci mi-a fost rău”.

Cei trei bărbați sunt din același sat Bonțești, unde s-au înregistrat până acum 11 cazuri, motiv pentru care autoritățile din Arad au pus localitatea în carantină.

Luna trecută, într-o zi de duminică, au venit la spital nu mai puțin de 30 de pacienți, toţi de la centrul de îngrijiri paliative din satul Ghioroc. “Toţi care eram acolo ne-am molipsit”, spune o doamnă în vârstă, care suferă de cancer în stadiu terminal.

“Vreo două săptămâni, nu am avut nici un pacient. A fost pauză. Apoi am sărit de la zero pacienţi la 200 şi numărul cazurilor creşte exponenţial”, a precizat Adrian Wiener, pentru reporterii Libertatea.

Medicii, acuzați de falsificarea testelor

Pentru a face față situației, medicii rezidenți au primit din ce în ce mai multe sarcini. “N-am apucat să ne luăm concediu, sper să rezistăm. În mod normal, programul rezidenţilor e de la 7 la 14, dar stăm cât e nevoie. Iar eu am intrat şi pe programul de gărzi, pentru că sunt în an mare de rezidenţiat”, explică Paula Barata.

“Fiecare caz ne emoţionează… Dar cel mai mult… Acum câteva zile, am avut o pacientă de 27 de ani, pe care, din păcate, am pierdut-o şi atunci…” “Atunci plângeau în telefon…”, o completează doctorul Wiener.

Un alt rezident, Mouchtahi Elmahdi, este de origine marocană. “Recunosc, mi-a fost frică la începutul pandemiei, dar mi-am spus că trebuie să mă ridic la înălţimea meseriei pe care mi-am ales-o ca medic. Ca epidemiolog, eşti mai expus riscului infectării”, spune tânărul marocan.

El a venit printre cei care au suplinit deficitul creat de către demisia a 14 medici de la Spitalul din Arad odată cu izbucnirea epidemiei. Tot atunci, alți 80 de angajați și-au cerut intrarea în concediu.

“Presiunea pe noi este enormă. Sunt cazuri care ne ţin în priză săptămâni întregi”, spune doctorul Dana Cristina Olar, medic pneumolog. Are 64 de ani.

Pe lângă suprasolictarea fizică și nervoasă, cadrele medicale trebuie să se confrunte și cu neîncrederea unora dintre cei pe care îi tratează. “Ei bine, sunt şi pacienţi care, deşi au forme severe ale bolii, nu cred în COVID. Şi ne acuză că, din cine ştie ce motive ascunse, le-am falsificat testele. Nu încercăm să-i convingem să renunţe la părerile lor, care sunt, evident, ale lor. Încercăm doar să-i responsabilizăm, atât cât e posibil”, a mai spus Adrian Wiener.