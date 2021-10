Labradorul Ollie, senzația momentului pe Tiktok! Abilitățile patrupedului au cucerit milioane de internauți. Video

Pagina de TikTok a unui labrador pe nume Ollie este una dintre cele mai urmărite de pe rețeaua video de socializare. Câinele a reușit să devină celebru datorită ipostazelor ireale în care a fost surprins.

Ollie este urmărit de aproape 2 milioane de persoane pe TikTok. Cel mai recent filmuleț a strîns peste 120.000 de vizualizări, iar unele dintre clipuri au și peste un milion.

Patrupedul este descris pe pagina sa de TikTok drept „cel mai bun băiat bun” de pe internet, și nu e de mirare dacă urmăriți ipostazele în care a fost filmat până acum.

În cel mai nou clip cu Ollie, câinele reușește să țină pe partea dorsală de la cești de cafea și pahare din sticlă până la căni, laptopuri și ouă.

Câinele este foarte relaxat indiferent ce obiect ține în spate, așa că stăpânii patrupedului se pot baza pe el atunci când nu au o măsuță la îndemână pentru a-și lăsa obiectele.

„Ollie este cel mai drăguț câine de pe TikTok; Câinele meu ar fi mâncat laptopul; Talentat, nu glumă; Va fi noua reclamă de la Apple; Echilibru perfect”, sunt câteva dintre comentariile scrise la filmulețul lui Ollie.

Într-un alt videoclip care s-a viralizat, apare cu o floare în gură făcându-i pe oameni să zâmbească. Câinele în vârstă de 6 ani nu doar că acceptă orice provocarea din partea fetei care are grijă de el, dar este și extrem de afectuos.

Reposting bc the sound was removed ✨ THE COFFEE WAS COLD!