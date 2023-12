Laszlo Dioszegi îi compară pe Bernd Storck și Liviu Ciobotariu: „Domnul Ciobi a fost prea domn cu băieții!”

Clasamentul e foarte strâns la mijloc, iar lupta pentru ultimele două locuri de playoff pare destul de complicată, între ocupanta locului 5, Universitatea Cluj (31 puncte) și ocupanta locului 9, Sepsi OSK (26 de puncte), fiind o distanță relativ mică. Așadar, un calup de cinci echipe care par momentan implicate în lupta pentru play-off, însă doar două locuri disponibile.

Laszlo Dioszegi îi compară pe Bernd Storck și Liviu Ciobotariu

Este vorba, așadar, despre Universitatea Cluj, FC Hermannstadt, Farul Constanța, Petrolul Ploiești și Septsi Sfântu Gheorghe. Asta, în condițiile în care specialiștii din fotbal au convenit deja că FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova și Rapid București nu au cum să rateze play-off-ul. Totuși, în condițiile în care au rămas de disputat 11 puncte, deci 33 de puncte puse în joc, orice este posibil.

Cât despre Sepsi, covăsnenii au două victorii consecutive contra celor de la Dinamo și Oțelul Galați, iar acum așteaptă cu optimism meciul cu CFR Cluj. Patronul Laszlo Dioszegi e convins că sosirea pe bancă a lui Bernd Storck a schimbat în bine fața echipei, iar acum șansele de a ocupa un loc de play-off la finele sezonului au crescut.

”Noi am sperat că se va revigora puțin jocul echipei. Jucătorii au înțeles că dacă nu dau 100% nu mai intră pe teren, e o concurență acerbă acum. Nu pot să spun că a fost o problemă (n.r. cu vestiarul). A fost o problemă între băieți. Domnul Ciobi a fost un domn, un domn domn cum se spune, nu a gestionat bine, poate trebuia și el să preia frâiele mai tare la băieți. Știți cum e la fotbaliști”, a transmis Dioszegi în direct la FANATIK SUPERLIGA.

”A fost prea domn. Iar domnul Stork a pus piciorul în prag? E un grup? E o echipă? S-au lămurit lucrurile între băieți?”, a întrebat și Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, după care a primit un răspuns categoric din partea patronului celor de la Sepsi OSK: ”Da, pot să spun asta 100%”. Așadar, rămâne de văzut cum va arăta Sepsi în fața unui examen cu adevărat relevant, cel cu CFR Cluj.

Sepsi, victorii norocoase cu Dinamo și Oțelul Galați

Momentan, Sepsi se poate considera norocoasă că a învins în ultimele două etape, în special în etapa de la Galați, pe un teren unde prea puțină lume câștigă. Antrenorul Bernd Storck a recunoscut acest lucru la finalul partidei. ”A fost un meci greu. Am avut șanse mari. Am făcut greșeli și le-am dat șanse de a marca. Nu am controlat la mijloc. Echipa mea a vrut să câștige meciul acesta. Fizic nu suntem pregătiți să jucăm 90 de minute. Știu ce trebuie să fac. Am fost și puțin norocoși la final. Suntem fericiți pentru rezultat.

Atmosfera creată de suporteri ne-a dat bătăi de cap. Le-am spus că trebuie să gândească pozitiv. Trebuie să ne îmbunătățim. Le-am spus că nu își piardă controlul și să marcheze. Va fi un meci greu și cu CFR. Ne recuperăm și ne vom pregăti foarte bine!”, a declarat Bernd Storck, la finalul meciului pe care Sepsi l-a câștigat la Galați cu 3-2.

