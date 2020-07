Lidia Buble și Răzvan Simion, împreună! Prima apariție publică după ce s-au despărțit. Reacția prezentatorului de la Neatza – Video

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

Rari. Ochii verzi sunt rari. Doar 2% din miliardele lumii. Iubirile ce se reflecta in ochii verzi sunt ca un dans al stelelor cazatoare pe care ti le ai dori mai mult timp desenate pe cerul noptii. Eu am ochii verzi. Uneori tristi, mereu mari dar intotdeauna verzi💚👀 #linkinbio #ochiiaiatristi #ochiiaiamari #ochiiaiaverzi

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT