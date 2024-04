Lucian Romaşcanu, despre atacurile împotriva lui Cătălin Cîrstoiu: „E judecat că averea lui e o zecime din a lui Clotilde”

Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al social-democraților, a declarat, joi, că medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul Coaliției la Primăria Bucureștiului, se află sub „un atac permanent”.

Romașcanu: „Domnul Cîrstoiu este sub un atac permanent”

Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al social-democraților, a declarat, joi, la Buzău, că medicul Cătălin Cîrstoiu este permanent atacat. Romașcanu s-a referit la tot felul de zvonuri privind retragerea sau nu a lui Cîrstoiu din cursa pentru .

ADVERTISEMENT

„Am văzut că fiecare are câte un favorit, domnul Cîrstoiu este sub un atac permanent, constatăm un atac permanent, se spune că se retrage, iese toată lumea, domnule nu se retrage, am aflat noi că se retrage, am aflat noi că nu este mulţumit de echipă”, a declarat Romașcanu.

Are „profilul necesar” pentru PMB

Președintele PSD Buzău a continuat spunând că medicul Cătălin Cîrstoiu are „profilul necesar” pentru Primăria Bucureștiului, lansând și o săgeată către .

ADVERTISEMENT

„Nu, domnul Cîrstoiu cred că are profilul necesar pentru Capitală, dincolo de faptul că oamenii tind să vadă un parizer mâncat la bordură, mamă ce popular… ok, poate merge la Sectorul 5”, a precizat senatorul.

„Este judecat că are avere”

Lucian Romașcanu a lăudat manageriatul lui Cîrstoiu la spital, unde a adus surse importante de finanțare, și că este blamat pentru că are avere, dar averea medicului este „o zecime” din cea a Clotildei Armand.

ADVERTISEMENT

„Eu cred că un manager de spital care a adus milioane, zeci şi sute de milioane pentru acel spital, un om care are firma din 2005, este judecat că are o avere care este o zecime din averea lui Clotilde Armand. Haideţi să transmitem cât putem mesajele corecte şi eu cred că cursa se încheie pe 9 iunie, nu acum.

Vorba domnului Marcel Ciolacu, dacă tot sunt aşa de importante sondajele, facem unul şi îl punem primar pe acela care a ieşit pe primul loc, nu mai cheltuim bani. Eu am încredere şi îmi place omul foarte mult. Nu l-am cunoscut înainte decât prin telefon, dar chiar îmi place”, a spus Romaşcanu. Miercuri, Romașcanu a insistat că medicul Cîrstoiu nu se va retrage, spunând că această informație este un „fake”.