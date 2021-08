Ludovic Orban, reacție după scandalul în care este implicat Florin Cîțu. Ce decizie va fi luată în privința premierului

, iar din această cauză a petrecut două zile în închisoare.

Orban, reacție după episodul în care Florin Cîțu a fost arestat în SUA, în 2000. Ce decizie se va lua în partid

Ludovic Orban: “Demisia și candidatura sunt acte individuale pe care nu le poate decide decât persoana în cauză. Ce am avut de spus, am spus la emisiunea la care am participat (n. red. la B1TV).

Trebuie să înțeleg tot cadrul legislativ din Iowa, evident că nu se poate lua o decizie decât una în consultare cu partidul, președintele Iohannis și cu colegii din coaliție.”

Reporter Antena 3: “Ați avut cunoștință despre această informație?”

Ludovic Orban: “Eu nu am avut știință despre această informație, nici din discuțiile personale de-a lungul colaborării noastre.

L-am susținut sa fie lider de grup la Senat, prim-ministru și în toate discuțiile pe care le-am avut l-am întrebat dacă are asemenea probleme și nu am primit astfel de informații.

Orice cetățean de pe pământ poate să acceseze această informație foarte simplu, putea să afle oricine din țară. Fiind o informație atât de ușor accesibilă, din punct de vedere moral ar fi trebuit comunicată.”

Reporter Antena 3: “Vi se pare moral ca domnul Cîțu să iasă public și să zică faptul că este o contravenție, deși din documente reiese că este vorba de o infracțiune?”

Ludovic Orban: “V-am spus că nu am finalizat documentarea în ceea ce privește legislația din statul Iowa, cât și din cadrul Statelor Unite ale Americii.

A fost jenant să mă calomnieze pe mine, să îmi zică faptul că această informație a venit din partea taberei mele.

Este o minciună gogonată, dacă aveam această informație, l-aș fi sfătuit să facă el public această informație. Vom discuta cu președintele, PNL este în parteneriat cu președintele României.”

Florin Cîțu a fost arestat în SUA pentru conducere sub influența alcoolului sau a stupefiantelor

În luna martie 2000, premierul a petrecut două zile după gratii, pentru că ar fi condus sub influența alcoolului sau a stupefiantelor. Nu există o certitudine, deoarece, legislația americană nu face diferențierea între consumul de alcool sau de droguri prin încadrarea DUI (driving under the influence).

Florin Cîțu a comentat acest episod, nefiind jenat de situație: “da, acum 20 de ani a fost vorba de conducerea sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani.”