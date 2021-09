Pictorial nud cu Mihaela Rădulescu, la 52 de ani: “E despre lupta cu o mentalitate prăfuită”

Când vine vorba despre vedete asumate, libere și controversate, Mihaela Rădulescu poate ocupa lejer un loc fruntaș.

Ajunsă la 52 de ani, , făcând naveta dintr-un colț al lumii în altul, și luptându-se cu “mentalități prăfuite care așază femeile de vârsta mea pe un fel de bancă de rezerve a societății’. Acesta este și motivul principal care a determinat-o să renunțe la… măști și la haine, pentru coperta revistei VIVA! din luna octombrie.

Vedeta PRO TV a accepta provocarea de a reface coperta VIVA! din 2006 și devine astfel prima vedetă din România care pozează nud, pe coperta unei publicații, la 52 de ani.

“Nu știu cine nu s-a prins încă, dar repet pentru cei din ultima bancă – când am descoperit ce tare e să fii TU însăți, am început să fiu un om LIBER, o femeie care a aflat cine e și ce vrea. Asumarea asta proverbială a mea e consecința minunată a faptului că nu am mai vrut niciodată să aflu răspunsul la întrebarea „da ce-o să zică lumea?, știi tu, întrebarea aia care a ucis atâtea vise și a distrus atâtea vieți.

În calitatea mea de mare iubitoare de viață și de fană totală a libertății apetisante de trai după cum am chef, vă spun clar că merită abordarea. Sărbătorim, cu acest shooting, două decenii de colaborare cu fotograful meu preferat, Marius Bărăgan, cu care am făcut și primul nud artistic din viața mea.”, spune Mihaela Rădulescu.

Vedeta de la Pro TV, pe care o puteți vedea în rolul de detectiv de la “Masked Singer România” sezonul 2, a reamintit și care este povestea nudului de acum 20 de ani.

“M-am dezbrăcat cu bucurie și cu satisfacția că gestul meu va conta, oricâte critici mă vor pune la zid”

“Nimic gen Playboy, ci doar nuditatea aia expresivă și… controversată, cum îi șade bine oricărui demers artistic. Și mie. (zâmbește) Nudul de acum 20 de ani a fost un mega boom de presă, iar condiția cu care am acceptat ideea a fost de a dona încasările copiilor cu boli incurabile de la Hospice Casa Speranței. Cu alte cuvinte, m-am dezbrăcat cu bucurie și cu satisfacția că gestul meu va conta, oricâte critici mă vor pune la zid. Îmi place la zid. Am stat de multe ori și am zâmbit de acolo, privind la toți cei care se agitau împotriva mea. Face parte din decorul meseriei mele.”, a dezvăluit Mihaela Rădulescu în interviul care însoțește pictorialul ediției din octombrie a

Stăpână pe simțuri și dorințe, frumoasă și puternică, dar, mai ales, imună la părerile celorlați – așa cum se descrie Mihaela Rădulescu -, diva dezvăluie că pictorialul realizat are ca scop “lupta cu mentalitatea prăfuită” a celor care judecă oamenii după vârstă.

“În toată viața mea nu m-am simțit mai în formă, mai frumoasă, mai puternică, mai iubită”

“Nudul de acum e despre altceva – e despre lupta cu o mentalitate prăfuită, care așază femeile de vârsta mea pe un fel de bancă de rezerve a societății sau, și mai rău, pe o linie moartă, profesional și… în general. Eu și atâtea alte femei grozave de aceeași generație PUTEM, IUBIM, MERITĂM, ȘTIM ȘI SUNTEM MINUNATE, trebuie doar să ne vedeți cu adevărat, nu să ne judecați după niște cifre anoste.

În toată viața mea nu m-am simțit mai în formă, mai stăpână pe simțurile și dorințele mele, mai frumoasă, mai puternică, mai iubită și mai… imună la părerea celorlalți.”, dezvăluie pentru

În pictorialul realizat de Mihaela Rădulescu se pot observa rapid, la prima vedere, două aspecte: disciplina care îi guvernează viața, căci nu ai cum să arăți așa dacă nu ești o persoană disciplinată, dar și faptul că diva pare că a făcut pact cu trecerea timpului.

Să fim sinceri, dacă nu ți-am spune, ai crede că cele două shooting-uri sunt realizate la aproape 20 de ani distanță?