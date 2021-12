Alexandru Dedu trage concluziile după Campionatul Mondial de handbal feminin: „Suntem la început de drum”

Fără Cristina Neagu și cu un lot plin de jucătoare tinere, majoritatea debutante la acest nivel, echipa națională de handbal feminin a României a ratat calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, cu un bilanț de trei victorii și tot atâtea înfrângeri. Deși nu i-a fost îndeplinită dorința exprimată înaintea startului competiției – o clasare în top 10 – Alexandru Dedu s-a arătat încântat de evoluțiile „tricolorelor”.

„Am văzut dăruire și am apreciat modul în care s-au luptat”, a explicat președintele Federației Române de Handbal, după ultimul meci din Grupele Principale, pierdut în fața Suediei, dând, totodată, asigurări că această campanie se va dovedi benefică în perspectiva următoarei ediții a Jocurilor Olimpice, programată în vara lui 2024, la Paris.

Cu atât mai mult cu cât atunci se va produce mult așteptata revenire a Cristinei sub tricolor. „Îmi doresc în continuare să fac performanță la echipa națională”, a transmis interul stânga, .

Alexandru Dedu, mulțumit de parcursul echipei naționale la Mondialul din Spania

„Sunt prestații corecte, reale, mi-a plăcut dăruirea fetelor, nu am ce să reproșez echipei și staff-ului. Am văzut o echipă. Am văzut dăruire și am apreciat modul în care s-au luptat.

Trebuie să fim conștienți și să ne dăm seama că suntem la un început de drum și nu ai cum să ceri să fii campion mondial. Mi-aș fi dorit să fii fost în primele zece, dar în momentul acesta este ok. Am câștigat o echipă cu mentalitate corectă.

Fetele au demonstrat caracter, faptul că nu am reușit să luăm nici un punct din acel joc, a fost o întâmplare. Am ratat două mingii, le-au intrat lor și asta a fost istoria, puteam câștiga acel meci și altul ar fi fost deznodământul. Per total, sunt mulțumit pentru felul în care fetele s-au dăruit pentru handbal și pentru România”, a declarat Alexandru Dedu.

Rezultatele naționalei României la Campionatul Mondial din Spania:

03.12 – România – Iran 39:11

05.12 – România – Kazahstan 38:17

07.12 – România – Norvegia 22:33

09.12 – România – Olanda 30:31

11.12 – România – Puerto Rico 43:20

13.12 – România – Suedia 30:34

Concluziile lui Adrian Vasile: „Sita se cerne. Este vorba de o selecţie naturală”

Imediat după ultimul meci din Grupa Principală, Adrian Vasile de evoluția „tricolorelor”, dar a atras atenția că lotul poate suferi oricând modificări, în funcție de valoarea jucătoarelor și, mai presus de orice, motivația de a îmbrăca tricoul echipei naționale.

„Voiam să câştigăm, ăsta era lucrul de la care am plecat. A fost de la bun început planul nostru. Ştiam cât de bună este echipa Suediei. Am urmat planul, dar diferenţa se face tot la lucrurile de bază, la tehnica individuală, la putere şi la faptul că Suedia are un plus în această zonă.

Cred că fetele simt că pot să producă handbal de calitate. Am jucat împotriva a trei echipe bune în handbal şi am intrat în teren simţind că le puteam bate. Locul 13 într-o zi de 13. La sfârşitul unei competiţii, tot ce contează este clasamentul.

Am dat de trei echipe extraordinare şi puteam avea puţin noroc la tragerea la sorţi. Sunt convins că dacă lucrurile vor continua să se dezvolte şi vom face încă un pas la anul, vom avea şi acel dram de noroc.

N-a fost să fie acum. A trebuit să mergem la deal cu totul. Modul în care s-au comportat fetele arată multe lucruri bune care ne dă speranţe pentru viitor. Echipa a câştigat din lucrurile de bază. Au intrat în teren cu încredere că pot învinge orice echipă. Ne-am pregătit zi de zi cu încrederea că putem să câştigăm.

Aceste fete educate corect şi într-un sistem corect vor putea colege roadele. Dacă avem răbdare cu fetele şi handbalul românesc, trebuie să înţelegem că avem calitate. Din punct de vedere al pregătirii fizice am făcut un pas în plus, dar trebuie să o facem mai bine.

Mi-e greu să spun cum va arăta echipa în 2022. Mi-am dorit să ne închegăm şi să ne stoarcem de energie la acest turneu să luăm multe lucruri bune. Cu aceste lucruri bune şi cu Cristina Neagu în echipă, da, o să crească nivelul.

Poarta echipei naţionale este deschisă pentru orice jucătoare care are foamea să reprezinte prima reprezentativă. Sita se cerne şi este vorba de o selecţie naturală, la un moment dat. Trebuie să avem un grup de oameni care pot să se sacrifice una pentru cealaltă”, a declarat selecționerul României.