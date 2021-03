Roxana Nemeș de la „Survivor România” are probleme grave de sănătate și riscă să nu mai poată merge mai departe în cadrul reality show-ului. Artista a făcut niște analize și medicii i-au pus un diagnostic la care nu s-ar fi așteptat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Faimoasa a aflat că are probleme cu bila și are nevoie de tratament medical ca să nu se ajungă la consecințe mai grave, cum ar fi operația. Blondina este conștientă că sănătatea este pe primul loc și nu va fi dezamăgită dacă publocul sau colegii ei o vor nominaliza spre eliminare la un momentn dat.

În ciuda acestor probleme, Roxana s-a întors în competiție și va lupta atât cât îi va permite condiția fizică, după cum a anunțat seara trecută.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Roxana Nemeș de la Survivor România, probleme grave de sănătate. Ce diagnostic i-au dat medicii

Roxana Nemeș trece prin clipe de coșmar din cauza problemelor cu bila de care a aflat recent. Faimoasa a anunțat în episodul de duminică seară că este nevoită să facă tratament ca să nu ajungă pe masa de operație și nu știe cât mai poate lupta în competiția sportivă din Republica Dominicană.

Cântăreața este resemnată cu faptul că s-ar putea întoarce și România și a ținut să le transmită și colegilor că sănătatea este mai importantă decât orice, chiar dacă asta înseamnă să fie eliminată sau descalificată.

ADVERTISEMENT

Întrebată de Daniel Pavel cum se simte, Roxana Nemeș i-a transmis că se simte mai bine și a explicat întreaga situație.

„Aș vrea să zic că mă simt foarte bine. Din păcate, din ce am înțeles, am făcut niște analize și nu sunt în cel mai bun moment și cea mai bună formă a mea. Am niște probleme cu bila, nu mă știam cu problemele astea până acum.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

O să trebuiască să fac un tratament ca să nu ajung la operație sau la mai rău și am nevoie de odihnă din ce am înțeles. Dar sunt înapoi în echipă, depcamdată, asta în funcție de ce o să vrea și publicul și, clar, Dumnezeu. Importantă este sănătatea, cea mai importantă este sănătatea, și asta o spun tuturor.

Indiferent de ce o să se întâmple, știu că am nevoie și de tratament și chiar o să îmbrățișez indiferent de decizia publicului de acum încolo, sau a echipei și, repet, cel mai important e să fiu sănătoasă”, a transmis Roxana Nemeș în cadrul Consiliului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Daniel Pavel a anunțat-o pe Faimoasă că se va întoarce la spital imediat după Consiliu, acolo unde va primi îngrijiri din partea medicilor. „După consiliul de eliminare, te vei întoarce la spital și vei continua tratamentul”, a transmis prezentatorul.

Roxana Nemeș, dezamăgită de Elena Marin și ndreea Antonescu

Roxana Nemeș s-a declarat dezamăgită de atitudinea colegelor ei de echipă, Elena Marin și Andreea Antonescu, care au trădat „strategia” pe care au plănuit-o împreună. Jumătatea trupei Andre le-a sugerat fetelor să facă o alianță, însă bruneta a nominaliza-o pe Roxana în Consiliu.

ADVERTISEMENT

„Din nou mi-am mai luat o lecție, că aici ne luăm lecții în fiecare zi. Atunci când nu știe ce să se facă cu votul, aruncă spre Nemeș, că ea știe să le primească. Uite așa le încasez eu frumos și de la persoane de la care nu m-aș aștepta. Poate acum, cu a doua lecție primită și la câteva zile distanță, o să văd și eu și sigur o să votez altfel e acum înainte.

Nu am discutat cu Andreea, că nu știu dacă se simte sau face pe proasta și Elena la fel. Nu-mi plac prefăcătoriile. Nu că ne-am fi unit fetele că a venit Andreea, dar am zis să ne dăm o șansă. Nimic, din contră. La momentul când vorbeau băieții cu Andreea, Elena vine la Nemeș dacă poate să stea lângă mine. Spune că nu mai înțelege, că toată lumea s-a pus pe ea și de ce Zanni are treabă cu ea. Eu i-am spus că nu știu ce vrei să auzi de la mine, săraca? Nu o să-ți zic!”, a transmis Roxana Nemeș recent la „Survivor România”.