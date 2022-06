Șarpele care i-a băgat în sperieți pe toți. Are aproape 100 de kilograme și măsoară 5 metri. Unde a fost prins

Oamenii de știință de la Conservancy of Southwest Florida (SUA) au anunțat o descoperire record în familia șerpilor care aparțin de specia pitonilor birmanezi.

În această săptămână, biologii din sud-estul Statelor Unite ale Americii au prins cel mai mare piton birmanez din istoria parcului Everglades din Florida.

E vorba de o femelă de peste 5 metri lungime și 98 de kilograme. Reptila mai avea și 122 de ouă, scrie .

Șarpele se afla în tufișurile din pădurea Picayune Strand din comitatul Collier din Florida. Pentru prinderea femelei-piton s-a folosit un așa numit șarpe ”cercetaș” echipat cu senzori radio.

Biologists in Florida just caught an 18-foot long, 215-pound python – the biggest of its kind ever recorded in the state.

