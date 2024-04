Sebastian Burduja „bucuros” că nu se retrage Piedone. „Domnul Nicușor e cu matematică, altul cu usturoi”

Sebastian Burduja, candidatul liberalilor la Primăria Generală, a declarat, luni, că se bucură că Cristian Popescu Piedone, contracandidatul său din partea PUSL, nu se va retrage din cursă și că „nici un candidat nu a prezentat ce am prezentat eu”.

Sebastian Burduja: „Domnul Nicușor e cu matematică, altul cu usturoi”

Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat, luni, că pentru el este o „bucurie” faptul că Cristian Popescu Piedone, contracandidatul său din partea PUSL, nu se va retrage din cursă, așa cum s-a vehiculat recent.

Burduja a spus că candidează să câștige și că nici un contracandidat nu a prezentat ceea ce el a prezentat, precizând că actualul primar general, Nicușor Dan, este cu matematica iar „altul cu usturoi”.

„Pentru mine e o bucurie că nu se retrage Cristian Popescu Piedone. Eu sunt aici să câștig. Sunt desemnat candidat de mai puțin de o săptămână, eu candidez pentru funcția de primar, eu am scris o carte, nici un an candidat nu a prezentat ce am prezentat eu. Domnul Nicușor e cu matematică, altul cu usturoi. Eu m-am întors în țară în 2016 pentru a face această țară mai prosperă”, a declarat Sebastian Burduja la .

Candidatul PNL, pe locul patru

Un recent îl plasează pe candidatul PNL pe locul patru în intențiile de vot ale bucureștenilor, cu un procent de 15%, în urma lui Cristian Popescu Piedone (20%), a Gabrielei Firea (24%) și a lui Nicușor Dan (31%).

De partea sa, Piedone a reiterat faptul că nu se va retrage și ca continua campania. „Sătul de prieteni falși și de strigoi mincinoși, mă energizez cu bunătatea și cu sinceritatea oamenilor buni!”, a postat duminică candidatul PUSL pe contul Facebook, spunând că se identifică cu „oamenii aceștia harnici, buni, mulți, dar păgubiți, furați și mințiți de politicienii parveniți”, care vor spune „Da, NOI SUNTEM CLANUL USTUROIULUI ROMÂNESC! ȘI VREM O ȚARĂ FĂRĂ STRIGOI, FĂRĂ MARCEI, FĂRĂ CIUCI, FĂRĂ LENEȘI ȘI FĂRĂ TRĂDĂTORI!”, a scris Piedone.

„S-a gravat transportul, s-a agravat transportul în comun”

Sebastian Burduja, care și-a lansat luni în care prezintă soluții pentru diverse probleme ale Capitalei, a comentat și incendiul care a izbucnit în Sectorul 1, spunând că „este rezultatul a patru ani de incompetență și indiferență”.

„Știți că din 800 și ceva de clădiri domnul Nicușor a consolidat una? Vorbim de cele două incendii, s-au evacuat 103 muncitori odată. Slavă Cerului că nu s-au întâmplat tragedii mai mari. În București se construiește puțin, Nicușor a vrut să se construiască deloc. Bucureștenii au plecat în Ilfov, s-a gravat transportul, s-a agravat transportul în comun”, a spus Burduja.

Una din rezolvările pentru fluidizarea traficului în opinia sa este ca traficul auto să fie adus în subteran și să fie făcute parcări subterane, dând exemplul SUA. „Bucureștiul trebuie să ducă mașinile în subteran și să lase orașul pentru oameni. Trebuie să facem o conexiune cu Piața Presei. Eu am trăit lângă Boston, americanii au săpat tot orașul, au dus mașinile în subteran și totul a fost bine”, a spus Burduja.