Singur acasă, difuzat din nou de Pro TV. În ce zi și la ce oră va fi la TV filmul îndrăgit de milioane de români

Nu există an în care faimosul film „Singur acasă” să nu revină pe PRO TV, semn că românii nu se satură niciodată de haioasele întâmplări ale copilului rămas singur acasă, nevoit să se apere singur de hoți.

Singur Acasă (titlu original Home Alone) este un film de comedie de creat special pentru Crăciun în anul 1990. Filmul este scris și produs de John Hughes și regizat de Chris Columbus.

Filmul a avut incasari de 285 de milioane de dolari numai in America, si i-a adus statutul de cel mai mare star de cinema al vremii lui Macaulay Culkin în rolul lui Kevin McCallister.

Primul film din serie va fi sâmbătă, 5 decembrie 2020, de la ora 20:00.

Al doilea film va fi difuzat în 12 decembrie 2020 la ora 20:00, în timp ce „Singur acasă 3” va fi pe TV pe 19 decembrie 2020 la ora 20:20. Al patrulea film din serie nu este considerat un film de succes, astfel că nu va rula la TV.

Cei de la Disney au confirmat în 2019 că pregătesc un nou film Singur Acasă, în speranța că vor relansa o serie care era cândva iubită, dar care și-a pierdut farmecul după 30 de ani.

Singur Acasă (titlu original Home Alone) este un film de comedie de Crăciun din 1990. Filmul este scris și produs de John Hughes și regizat de Chris Columbus. În film interpretează Macaulay Culkin în rolul lui Kevin McCallister. Filmul a fost nominalizat la două premii Oscar și la două Globuri de Aur. Este urmat de Singur acasă 2 – Pierdut în New York (1992).

Singur acasă 2 – Pierdut în New York (engleză: Home Alone 2: Lost in New York) este un film de Crăciun din 1992. Acesta este creat în genurile film de comedie, de familie. Filmul este regizat de Chris Columbus. Este al doilea film din seria de filme Singur acasă și o continuare directă a filmului Singur acasă. Rolul principal (Kevin McCallister) este interpretat încă odată de Macaulay Culkin, în timp ce actorii Joe Pesci și Daniel Stern reinterpretează rolurile bandiților. În alte roluri apar actorii Catherine O’Hara, John Heard, Devin Ratray, Kieran Culkin, Gerry Bamman, Tim Curry, Rob Schneider, Dana Ivey și Brenda Fricker.

Eddie Bracken interpretează un rol minor, în timp ce Ally Sheedy (care anterior a lucrat cu Hughes la The Breakfast Club), Bob Eubanks și Donald Trump au scurte apariții cameo. Filmările au fost realizate în Winnetka, Illinois, pe Aeroportul Internațional O’Hare din Chicago, în Miami și în New York (unde se afla casa lui Culkin în acea perioadă). În ciuda recenziilor împărțite ale criticilor, filmul a devenit al doilea cel mai de succes din 1992, având încasări de 173 de milioane de dolari americani în Statele Unite și peste 358 de milioane în toată lumea.