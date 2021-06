Sorin Pușcașu, șocat după dezvăluirea lui Andrei de la Survivor România: “Se duce către parșivitate”

Fostul participant din Republica Dominicană este șocat de atitudinea și reacția fostului său coleg, pe care l-a crezut până acum ca fiind prietenul său. Reacția vine după ce Andrei a declarat că se simte bine în echipa sa pentru că au plecat toți oamenii falși.

Chiar dacă nu a oferit niciun nume în Consiliu, foarte mulți au avut senzația că se referă la Starlin și Sorin. De altfel, cel din urmă nu a stat deoparte și a dat cărțile pe față legat de competiția sportivă Survivor România din care a ieșit de ceva vreme.

Sorin Pușcașu, uimit după declarația lui Andrei de la Survivor România. Ce a spus

Sorin Pușcașu a mărturisit că l-a susținut foarte mult pe Andrei după ce a fost eliminat, motiv pentru care înainte de a exista declarația lui chiar l-a votat. În prezent, se arată total dezamăgit de reacția și atitudinea acestuia.

Fostul concurent de la Survivor România este convins că declarația Războinicului face parte dintr-o strategie pe care ar fi pus-o la cale cu Marius Crăciun, dar tot nu i-au picat bine cele auzite pentru că îl credea prieten, asta pentru că se îndreaptă spre parșivitate.

„Aseară m-am grăbit să ajung repede acasă să pot să îi votez pe Marius și Andrei, așa cum mi-au cerut și așa cum am simțit și eu. Am apucat chiar să îi și votez, am și postat ceva la story, ulterior am șters.

O să vă explic și de ce. După ce am auzit discursul lor am rămas șocat și nu sunt singurul care a rămas șocat, mai ales după ce a spus Andrei. Înțeleg că este o strategie a lor, o nouă strategie.

Strategia asta se duce spre parșivitate și mie nu îmi place. Își schimbă caracterul și nu este ok, mai ales după relația pe care am avut-o.

Eu am simțit că era o relație foarte apropiată între mine și ei doi, nu mai zic între mine și Andrei plus Starlin și alții”, a spus Sorin Pușcașu pe InstaStory legat de declarația făcută recent de Andrei Dascălu.

Sorin Pușcașu, fără favoriți pentru colegii de la Survivor România

Fostul concurent de la Survivor România este extrem de dezamăgit de atitudinea fostului său coechipier de la Kanal D. În momentul de față Războinicul nu mai vrea să susțină deloc echipa albastră din care a făcut și el parte.

Sorin Pușcașu l-a votat o perioadă destul de lungă pe Andrei Dascălu, dar acum nu mai încurajează pe nimeni din cercul său apropiat de prieteni să facă acest lucru. Tânărul nu mai are niciun favorit în tabăra Războinicilor, în care au mai rămas doar 4 persoane.

„Cred că ați văzut și voi ceea ce se întâmplă, îmi pare foarte rău, vă zic în continuare să susțineți pe cine vreți, dar eu nu mai am niciun favorit în echipa Războinicilor”, a completat fostul participant al competiției sportive moderate de Daniel Pavel.