Sport la TV. Cine transmite Everton-Man. City şi Chelsea-Aston Villa. Programul transmisiunilor sportive de luni, 28 decembrie

Programul de sport la TV pentru ziua de luni, 28 decembrie, se compune din două elemente distincte. Pe de o parte fotbal, cu transmisiuni în direct din etapa a 16-a din Premier League şi din etapa a 15-a din Superliga Turciei. Pe de alta semifinalele din Final Four al Ligii Campionilor la handbal masculin, care au loc în Germania.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Englezii îşi continuă marşul lor aproape de zi pe acest final de an când alţii se relaxează înainte de a o lua şi ei de la început chiar în primele zile de ianuarie. Luni se joacă primele trei meciuri din cadrul etapei a 16-a din Premier League, dintre care doar două, Chelsea – Aston Villa şi mai ales Everton – Man. City vor fi live pe Eurosport 1.

Şi la turci au loc mai multe meciuri luni, în cadrul etapei a 15-a, dar va fi televizată doar întâlnirea Beşiktaş – Sivasspor, de la ora 18:00, pe programul Look Sport 1. Lanxess Arena din Koln va fi gazda semifinalelor Final Four din Liga Campionilor la handbal masculin: Barcelona – PSG şi Kiel – Veszprem.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ora 18:00 Fotbal Superliga Turcia: Beşiktaş – Sivasspor: Look Sport 1

ora 19:00 Handbal masculin Liga Campionilor semifinale Final Four: Barcelona – PSG: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

ADVERTISEMENT

ora 19:30 Fotbal Premier League: Chelsea – Aston Villa: Eurosport 1

ora 21:30 Handbal masculin Liga Campionilor: Kiel – Veszprem: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ora 22:00 Fotbal Premier League: Everton – Man. City: Eurosport 1