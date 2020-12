Sport la TV. Cine transmite Liverpool-West Bromwich şi Gaziantep-Alanya. Programul transmisiunilor sportive de duminică, 27 decembrie

Şi duminică, 27 decembrie, avem un program de sport la TV destul de bogat şi de interesant, cu meciuri din Premier League, Superliga turcă şi din prima divizie a Belgiei. Îl vom putea urmări la lucru pe Marius Şumudică în cel mai tare joc al etapei din Turcia, echipa sa, Gaziantep primind vizita liderului Alanya.

În Premier League se joacă ultimele patru partide din cadrul etapei a 15-a. Cel mai aşteptat meci este şi singuul unde un număr limitat de spectatori au voie în tribune, Liverpool – West Bromwich. Vom mai putea urmări pe Eurosport 1 partidele Leeds United – Burnley, West Ham – Brighton şi Wolverhampton – Tottenham.

În Superliga Turciei, în afară de examenul de foc pentru trupa lui Şumudică, neînvinsă de 14 etape, Look Plus va transmite şi Basaksehir – Kasimpaşa, campioana fiind în mare picaj, aproape de zona fierbinte şi, evident, are mare nevoie de cele trei puncte. Tot Look transmite şi două meciuri din Jupiler League: Anderlecht – Beerschot şi Antwerp – Charleroi, al doilea fiind un meci important pentru intrarea în play-off.

ora 12:30 Fotbal Superliga Turcia: Gaziantep – Alanya: Look Plus

ora 14:00 Fotbal Premier League: Leeds United – Burnley: Eurosport 1

ora 14:30 Fotbal Jupiler League: Antwerp – Chaleroi: Look Plus

ora 16:15 Fotbal Premier League: West Ham – Brighton: Eurosport 1

ora 18:30 Fotbal Premier League: Liverpool – West Bromwich: Eurosport 1

ora 19:15 Fotbal Jupiler League: Anderlecht – Beerschot: Look Sport 1

ora 21:15 Fotbal Premier League: Wolverhampton – Tottenham: Eurosport 1