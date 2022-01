Știrile zilei din sport, joi, 20 ianuarie. Mihaela Hogaș, singura patinatoare din România calificată la Jocurile Olimpice de Iarnă

Patinajul românesc va avea o reprezentantă la ediția din acest an a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Este vorba despre tânăra Mihaela Hogaș (23 de ani), care va lua startul în probele de 500 și 1.000 de metri, grație punctajului excelent obținut în calificări.

„Sunt foarte fericită că am reușit să calific România la Jocurile Olimpice de la Beijing 2022. Visul copilăriei mele devine realitate. Sunt foarte emoționată și, deși am știut că am șanse reale, încă nu îmi vine să cred că am făcut imposibilul. Vreau să mulțumesc echipei mele, fără ei nu aș fi ajuns în acest punct.

Mulțumesc antrenorului Bogdan Stănescu, implicarea și determinarea lui ne-a făcut pe toți să fim sportivi profesioniști. Împreună am format o echipa frumoasăși simt că sunt a doua mea familie, iar această calificare a venit în urma muncii tuturor”, a declarat sportiva legitimată la Corona Brașov. Jocurile Olimpice de Iarnă vor avea loc în perioada 4-20 februarie 2022, la Beijing.