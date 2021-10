Știrile zilei din sport luni, 4 octombrie. Zlatan Ibrahimovic, cadou de lux la 40 de ani

Real Madrid trece prin prima criză a sezonului, după două înfrângeri surprinzătoare. , scor 1-2, în Liga Campionilor, iar în campionat au înregistrat primul eşec, 1-2 cu Espanyol. La finalul meciului din La Liga, Carlo Ancelotti a avut un discurs dur.

“A fost cel mai prost meci al nostru! Înfrângerea nu este un accident pentru că meritam să pierdem. Am jucat rău și nu sunt multe de spus. Trebuie să schimbăm atitudinea pe care am avut-o în această săptămână.

Suntem îngrijorați pentru că este a doua înfrângere consecutivă, iar acest club nu este obișnuit așa. Trebuie să remediem această situație, să corectăm erorile pe care le-am făcut și în acest meci.

Am început meciul cu o idee, dar s-a schimbat după ce am primit primul gol. Nu am fost capabili să ne menținem calmul. Jucătorii s-au poziționat prost, atât cu mingea, cât și fără minge. Echipa a fost dezordonată”, a spus antrenorul lui Real Madrid la finalul meciului.