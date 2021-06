Știrile zilei din sport, vineri 18 iunie. Lovitură de teatru: Gennaro Gattuso o poate prelua pe Tottenham

Campion cu Inter Milano în sezonul recent încheiat, Ashley Young va evolua din nou în tricoul echipei la care și-a început cariera. Anunțul a fost făcut chiar de el, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Ashley Young: “When I heard of the interest from Aston Villa, it was straight to my agent ‘get a deal done, whatever you can, get a deal done’. Watching from afar, seeing the squad, how well they did last season, how well they’ve been doing.”

— villareport (@villareport)