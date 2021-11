Știrile zilei din sport, vineri, 26 noiembrie. Cel mai dificil episod din cariera Anei Bogdan: „Nu aveam cu ce să-mi plătesc biletele de avion”

În 2019, la doar câteva luni după ce a urcat în primele 60 de jucătoare ale lumii, Ana Bogdan a fost măcinată de problemele financiare. Situația era atât de dificilă încât abia a reușit să facă rost de banii necesari pentru deplasarea la Australian Open și intenționa să pună punct carierei.

„Mă mutasem la București și nu aveam cum să plec la Australian Open să joc în calificări, pentru că nu aveam cu ce să îmi plătesc biletele de avion și într-un final m-am împrumutat de la niște prieteni și așa am reușit să plec, am câștigat calificările, am jucat pe tabloul principal iar de acolo cu banii pe care i-am câștigat, am început să mă susțin singură.

Și ultimul moment în care am vrut să iau o pauză de la tenis, nu să mă las, a fost cel din februarie din acest an, în care nu mă mai regăseam nicicum pe teren, nu mai simțeam bucurie, plăcerea de a juca, parcă nu mai trăiam, eram foarte tristă pe teren.

Atunci a fost momentul în care am decis să iau o pauză, indiferent cât era de lungă, până când am simțit că mi-e dor de tenis și că vreau să mă reîntorc pe teren”, a mărturisit sportiva noastră (n.r. aflată acum pe locul 113 WTA), într-un interviu acordat recent.