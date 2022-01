Pasiunea mai puțin cunoscută a fraților Bernadette și Hunor Szocs. Au lăsat paletele de tenis de masă deoparte, pentru un duel ca-n filme

Bernadette și Hunor Szocs sunt doi dintre ”veteranii” loturilor naționale de tenis de masă din România, dar și adevărați virtuozi ai volanului.

Frații Hunor au profitat de această perioadă în care competițiile sportive sunt mai puțin numeroase și au dat o tură… pe circuitul de karting.

Frații Bernadette și Hunor Szocs sunt dependenți de adrenalină

și Hunor Szocs practică tenisul de masă de când se știu. Au, fiecare, peste 20 de ani în această disciplină și au cucerit medalii cât să umple o vitrină cu trofee.

Alintată Berni, sora mai mică a lui Hunor este una dintre cele mai titrate sportive din România. Dacă la tenis de masă ea e ”vedeta”, la volan Hunor e mai priceput.

Cei doi împărtășesc pasiunea pentru mașinile de curse și au fost protagoniștii unei curse nebune pe circuitul de karting. Deși nu are încă permis de șofer, Berni se descurcă excelent la volanul kartului.

”Pasiunea pentru karturi o am de la Bremen, când, din greșeală, am ajuns la un circuit de karting, iar după, un sezon întreg am mers să mă dau de trei ori pe săptămână”, povestește Hunor.

”Când am văzut că fratelui meu îi place atât de mult, am zis să merg și eu cu el și să încerc. Prima dată mi-a fost puțin frică, dar după am prins curaj”, a adăugat Bernadette.

Cursa nebună se putea termina mai puțin fericit pentru jucătoarea de tenis de masă: ”Am vrut să-l evit pe fratele meu … decât să intru în el, mai bine am intrat eu în pereți”, a explicat sportiva.

Hunor a inspirat-o pe Bernadette

Frații Szocs au ștate vechi în tenisul de masă. Primul care a ajuns în sala de antrenamente a fost Hunor, iar de la vârsta de 6 ani și a decis că vrea să performeze în această disciplină.

”Mergeam cu părinții mei la concursurile fratelui meu, a câștigat prima medalie, a fost foarte fericit, eu din tribune am fost așa șocată, nu am înțeles ce înseamnă fericirea când câștigi o medalie și le-am zis alor mei că aș vrea să merg și eu la tenis de masă”, rememorează Bernadette.

Ascensiunea lor a fost una cu adevărat impresionantă, iar la un moment dat chiar făceau echipă în întrecerile mixte. Au renunțat în cele din urmă din cauză că se certau prea des.

”La Campionatele Mondiale de juniori am jucat sferturi și am pierdut la campionii mondiali foarte strâns. Am decis pe parcurs să ne oprim și să ne găsim alți parteneri deoarece ne certăm foarte mult.

Ea e mai mult emotivă când joacă cu mine și eu mai mult îmi pierd răbdarea și chiar sunt un om răbdător. Era ciudat”, a povestit Hunor Szocs.

Palmares impresionant pentru Bernadette Szocs

Sora mai mică a lui Hunor Szocs, Bernadette, este una dintre cele mai titrate sportive din istoria acestui sport în țara noastră.

A cucerit zece medalii, dintre care șapte de aur, una de argint și doua de bronz, numai la Campionatele Europene rezervate juniorilor și a fost de 12 ori campioană continentală la cadeți.

Din palmaresul impresionant mai amintim cele două titluri europene cucerite cu echipa României în 2017 și 2019. A fost, de asemenea, de 4 ori vicecampioană europeană, a obținut două medalii de argint la dublu mixt cu Ovidiu Ionescu, la Jocurile Europene de la Minsk din 2019 și a participat cu echipa României la Jocurile limpice de la Rio din 2016 și la Tokyo în acest an.

A fost campioană Top 16 Europa la seniori în 2019, campioană a Ligii Asiei în 2017, iar împreună cu Hunor au dominat mai bine de un deceniu întrecerile naționale la dublu mixt.

Din 2019, Bernadette și fratele ei, Hunor, sunt legitimați la CSA Steaua, ultimul evoluând și pentru un club din Bremen, iar Bernie și pentru o echipă din Italia.