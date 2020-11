Ultima cursă din 2020 pentru Simone Tempestini. Ce a făcut clujeanul în Campionatul European

Echipajul tricolor Simone Tempestini/Sergiu Itu a terminat pe locul 4 la Juniori1 și pe 14 la general în Raliul Insulelor Canare, ultima etapă a sezonului 2020 în Campionatul European de Raliuri.

Cei doi, care au revenit pe Citroen C3 R5 după o pauză de doi ani, au avut un start plin de emoții la debutul în etapa din Canare, iar după prima buclă de 4 probe erau pe locul 18 la general.

O răsucire pe a treia probă i-a costat mult pe sportivii de la Napoca Rally Academy. Vineri seară i-a găsit pe Simone și Sergiu pe locul 4 la Juniori 1 și pe 14 la general.

Simone Tempestini și Sergiu Itu au participat și etapa de la Roma, unde au fost pe 5 la general și pe 2 la juniori 1

Vremea capricioasă le-a dat tuturor echipajelor bătăi de cap, iar alegerea gumelor s-a dovedit o adevărată loterie, unde avantajați au fost piloții locali sau cei care au participat de mai multe ori la runda din Canare.

Românii au menținut însă un ritm bun sâmbătă, iar pe PS12 au fost pe 6, la egalitate cu același timp ca a lui Gregoire Munster și înaintea lui Andreas Mikkelsen. Din păcate, pe ultima buclă au pierdut din nou timp prețios, iar în final s-au mulțumit cu poziția a patra la Juniori 1 și 14 la general. Victoria i-a revenit francezului Adrien Fourmax (Ford Fiesta R5 MkII).

Rezultatul este însă unul meritoriu, având în vedere că la startul etapei europene au fost nu mai puțin de 43 de concurenți la RC2, acolo unde sunt încadrate mașinile de concurs cu configurație R5 și Rally2.

“A fost o provocare pentru noi, dar nu doar pentru noi, ci pentru toți implicați pentru că vremea s-a schimbat aproape la fiecare probă, iar doar cei care știau deja raliul au avut experiența alegerii gumelor.

Am fost aici pentru prima oară și suntem mulțumiți per total, mai ales că am pilotat din nou Citroenul după mai bine de doi ani. E un test bun înainte de ce va urma în 2021″, a spus Tempestini, care anul viitor vizează un sezon continental complet.

A fost a doua etapă europeană la care Tempestini și Itu au luat startul în 2020 după cea de la Roma, acolo unde s-au clasat pe 5 la general și pe 2 la Juniori 1. În urmă cu o lună s-au înscris și la etapa continentală din Ungaria, însă Simone Tempestini a fost depistat pozitiv cu Covid-19 cu o zi înaintea plecării și a avut nevoie de două săptămâni de pauză.

