Un bărbat din Capitală a fost răpit cu o dubă din parcarea blocului. Polițiștii sunt în alertă

Conform relatării publicate pe pagina de socializare a Salvamont România, un tânăr a fost luat cu forța și urcat într-o mașină care urma să-l transporte către o stână situată în altă localitate, iar de acolo a dispărut fără urmă, iar acesta i-a cerut ajutorul prin mesaje unei persoane din conducerea Salvamont România

Informațiile au fost confirmate de către Sabin Cornoiu, liderul Salvamont Gorj și președintele organizației naționale Salvamont România, care a oferit detalii doar în limitele care nu ar putea afecta ancheta poliției.

„Am fost foarte surprins de situație. E din Cluj și a fost răpit din județul Mehedinți și a fost găsit undeva în zona Craiovei. Poliția s-a mișcat foarte repede. Mi-a scris prin mesaje că e într-o anumită localitate și că a fost suit într-o mașină într-o localitate învecinată.

Am găsit cele două localități pe internet, am văzut din ce județ sunt și m-am gândit dacă totuși este ceva real. Am avut acele suspiciuni când nu mi-a zis culoarea sau numărul mașinii, întrerupând orice convorbire. Am zis că e mai bine să trec la acțiune.

Am convins operatoarele care au fost foarte cooperante, apoi pe cei de la poliție. Iată că, la un moment dat, am primit acel mesaj prin care m-au anunțat că toate persoanele au fost identificate. Nu știu mai multe date.

Toate discuțiile s-au purtat pe WhatsApp. Nu știam de ce omul avea numărul meu, de ce îl salvase, dar iată că totul s-a terminat cu bine”, a spus atunci președintele Salvamont România Sabin Cornoiu, pentru Antena3 CNN