Un cunoscut om de televiziune, confirmat cu coronavirus. “Putem pierde orice dacă în final suntem bine”

din fericire, noi am avut norocul de a sta carantinați acasă, nu în spital. Vă povestesc zilele următoare și cum am reușit ”performanța”, dar pentru că am tot văzut teoriile conspirației legate de faptul că legea prevede internarea obligatorie, să știți că nu se bate nimeni să te interneze dacă nu ai simptome grave.