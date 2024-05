Vestea așteptată de toți pensionarii din România. Anunțul de ultimă oră făcut de Casa de Pensii

Pensionarii din România primesc vestea cea mai așteptată privind indemnizațiile. Reprezentanții Casei de Pensii au făcut un anunț important, vizați fiind toți vârstnicii din țară. Ce se va întâmpla cu pensiile?

Anunț important pentru pensionarii din România

Noua majorare a pensiilor este așteptată de milioane de beneficiari. Deși au existat speculații potrivit cărora Guvernul nu ar avea bani pentru creșterea indemnizațiilor din luna septembrie, premierul Marcel Ciolacu a precizat, recent, că .

În ceea ce privește faza de recalculare a pensiilor, aceasta este aproape finalizată, potrivit președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu. Aproape 1,4 milioane de dosare au fost evaluate până acum, conform anunțului făcut la .

De asemenea, în următoarea perioadă vor fi evaluate și celelalte 150 de mii de dosare. Prin urmare, calendarul va fi respectat și nu vor exista întârzieri privind majorarea pensiilor. Seniorii României vor primi banii în septembrie, în urma recalculării.

Pensiile vor fi majorate și în ianuarie 2025

Și . Recent, Simona Bucura Oprescu a vorbit la România TV despre ceea ce se va întâmpla cu sistemul public de pensii pe termen lung. După schimbările din septembrie 2024 va urma încă o majorare, chiar mai devreme decât românii se așteaptă.

Conform ministrului, pensiile vor fi mărite și în ianuarie 2025. Noua lege prevede ca la începutul fiecărui an, indemizațiile vârstnicilor să fie majorate. Simona Bucura Oprescu a subliniat că, în trecut, au fost ani în care nu a existat nicio majorare a pensiilor.

„Partea semnificativă pe care am adus-o e aceea că am stipulat că această majorare se face în luna ianuarie a fiecărui an. E un câștig important pentru legea pensiilor.

Am avut ani când nu am avut nicio creștere a pensiilor. Aceasta e o garanție pentru pensionari că vor beneficia de această majorare. În ianuarie 2025 vom avea o altă majorare.

Inflația pe care se va statua această majorare o știm, e de peste 10%. Plus jumătate din câștigul salarial mediu brut, acesta e un indicator pe care vom putea să-l comunicăm atunci când INS îl va fundamenta”, a transmis Simona Bucura Oprescu.