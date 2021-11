Victor Angelescu, reacție categorică după scandalul dintre Cristian Săpunaru și oficialii FC U Craiova: „Doamne ferește! Era să-l lovească în cap!”. Exclusiv

În minutul 70 al partidei Rapid – FC U Craiova a avut loc un incident halucinant. Mai exact, , iar aceasta era cât pe ce să-l lovească pe Cristian Săpunaru, fundașul gazdelor.

De aici, a pornit un scandal „monstru” între Săpunaru și cei aflați în tribune, în care s-au adresat replici tăioase. Important de menționat este faptul că, momentan, suporterii nu au permis accesul pe stadioanele din România, astfel că sticla respectivă a fost aruncată, cel mai probabil, de un oficial de la FC U Craiova.

Victor Angelescu, reacție categorică după scandalul dintre Cristian Săpunaru și oficialii FC U Craiova

s-a declarat uluit de gestul pe care l-a făcut una dintre persoanele aflate în tribune la meciul Rapid – FC U Craiova. Totodată, acesta spune că Rapid nu va face o sesizare pentru cele întâmplate în partida de luni seara.

ADVERTISEMENT

„Cineva din anturajul Craiovei a aruncat cu o sticlă plină cu apă în teren, care era să-l lovească în cap pe Săpunaru. Să te lovească în cap o sticlă plină cu apă… Doamne ferește, se pot întâmpla și alte lucruri și de aici a plecat scandalul.

Nu știm cine a aruncat, dar sunt niște gesturi care nu-și găsesc locul. Asta e, ce să facem? Până la urmă, ei știu ce oameni au în club și ce trebuie să facă. Nu avem de ce să facem sesizări, cred că s-au sesizat singuri observatorul și arbitrul”, a declarat Victor Angelescu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu: „Ni s-a răspuns că nu putem să jucăm pe stadionul «Arcul de Triumf»!”

Victor Angelescu a mai spus faptul că Rapid a făcut cerere pentru a disputa partida cu FC U Craiova pe stadionul „Arcul de Triumf”, însă aceasta a fost refuzată de către administratorii arenei.

„Pe noul stadion vom putea juca după pauza de iarnă. Am făcut o cerere să evoluăm pe stadionul «Arcul de Triumf» și ni s-a răspuns că nu putem să jucăm din anumite motive. Nu știu să vă zic exact, dar ni s-a dat răspuns negativ.

ADVERTISEMENT

E normal (n.r. ca și FCSB să vrea să joace acolo), dacă nu ai unde să joci. Sunt stadioane gata și nu putem să jucăm. Nu mi se pare normal, dar ce putem să facem? Dacă ni s-a dat răspuns negativ, n-avem ce să facem.

Știu că prima oară ni s-a spus că încă nu se putea da în folosință, nu știu ce chestii nu erau făcute. Ni s-a spus că încă nu se poate închiria pentru fotbal”, a mai spus Victor Angelescu.

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu: „E unul dintre cele mai bune meciuri făcute de noi!”

În încheiere, omul de afaceri a vorbit despre remiza dintre Rapid și FC U Craiova. Acesta s-a arătat mulțumit de jocul prestat de echipa sa, deși nu a reușit să înscrie. În plus, a declarat faptul că a fost unul dintre cele mai bune meciuri, din punct de vedere ofensiv, făcute de Rapid.

„Am jucat foarte bine, dar, din păcate, n-a intrat. Am avut foarte multe ocazii, cred că e unul dintre cele mai bune meciuri, din punct de vedere ofensiv, făcute de noi, dar asta e.

ADVERTISEMENT

E mai puțin important faptul că am revenit pe loc de play-off, în momentul de față. Important este că am acumulat un număr ok de puncte până acum și suntem ok. Au trecut 14 etape, vedem după 25 cum o să fim”, a încheiat Victor Angelescu.