О doctoriță din Sibiu se zbate între viață și moarte în Bali. A suferit un accident teribil în vacanță, prietenii cer disperați ajutor

O doctoriță din Sibiu este în stare gravă, într-un spital din Indonezia. Nora se zbate între viață și moarte, , în vacanță. Călătoria în Bali, pe care o aștepta cu nerăbdare, s-a transformat într-un adevărat coșmar.

О doctoriță din Sibiu, în stare gravă într-un spital din Indonezia

Nora este medic endocrinolog, soție și mama unui băiețel. Acum câteva zile, viața ei a luat o întorsătură îngrozitoare, în orașul Gerung, de pe insula Lombok.

ADVERTISEMENT

Tragedia a avut loc pe 2 septembrie, în timp ce medicul, în vârstă de 33 de ani, se afla pe o motocicletă cu un alt român, un tânăr de 19 ani. Potrivit primelor cercetări, se pare că motociclistul ar fi virat brusc la dreapta, moment în care a intrat în coliziune cu o autobasculantă care venea din sensul opus de mers.

Din nefericire, impactul a fost fatal pentru tânărul de 19 ani. Echipajele medicale care au ajuns la fața locului nu au putut face nimic pentru a-l salva. Deși s-a încercat resuscitarea tânărului, manevrele au fost în zadar, fiind declarat decesul, din Indonezia.

ADVERTISEMENT

Prietenii doctoriței cer ajutorul oamenilor

Nora a suferit leziuni grave, fiind transportată, în comă, la un spital din Bali. Ea a fost supusă, de urgență, unor intervenții chirurgicale. Însă, pentru a supraviețui are nevoie și de alte operații și tratamente medicale.

Costul acestora este foarte mare. Prin urmare, familia doctoriței se află într-o situație dificilă în aceste momente. Prietenii româncei s-au mobilizat și au împărtășit pe rețelele de socializare drama prin care trece Nora.

ADVERTISEMENT

Ei cer ajutorul oamenilor cu suflet mare, care pot dona o sumă oricât de mică. „Nu v-am povestit, dar am fost si eu in vacanta in Bali, Indonezia si pe insulele din jur in luna Aprilie. Traficul acolo e haos si a fost un miracol ca nu am patit nimic.

Nora, amica mea, nu a fost in schimb atat de norocoasa. Acum cateva zile a fost implicata intr-un accident de circulatie major pe insula Lombok iar acum se lupta pentru viata ei. Momentan este in coma si cu multiple fracturi. Ea este medic endocrinolog si are un copil mic.

Presupun ca va imaginati ca exista niste costuri medicale imense asociate cu un astfel de accident”, au scris prietenii Norei, pe Facebook. Cei care doresc să doneze pentru a o ajuta pe doctorița din Sibiu o pot face accesând această pagină .