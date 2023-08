A făcut clasamentul cu FCSB campioană. „Unii la 20 de puncte de noi, alții la 28”

Gigi Becali nu mai e supărat și e convins că FCSB va reuși în sfârșit să câștige titlul în acest sezon.

Gigi Becali, mai optimist ca oricând după eliminarea din Europa: „Să se bată toți pe locul doi!”

Gigi Becali e sigur că șansele FCSB-ului la titlu au crescut după eliminarea din preliminariile Conference League: „Nu mă mai interesează! Mai bine că am ieșit! Mai stăteam să jucăm, să pierdem meciuri… Lasă, bă! Cap-linie locul întâi, pluton, să se bată toți pe locul doi, 20 de puncte avans, mă!”.

Patronul FCSB are un mesaj clar pentru contracandidatele la titlu: „Lasă-i pe ei, bă! Să se bată toți pe locul doi! Să mă distrez eu din fotoliu, mă! Păi nu?! Locul unu FCSB, locul doi Craiova la 20 de puncte!”.

Becali consideră că echipa lui Mandorlini va prinde ultima treaptă a podiumului, iar pe „alb-vișinii” nu îi ia deloc în calcul: „Locul trei, CFR Cluj, la 21 de puncte diferență, și locul patru, Rapid, la 28 de puncte diferență, mă! Ce să mai stai, să te mai joci cu ei?! Aduceți-ne echipe!”.

Gigi Becali se teme de meciul cu UTA: „Să vezi dacă iau vreo bătaie”

Gigi Becali se amuză de declarațiile sale și e convins că va fi taxat pe rețele de socializare dacă FCSB nu va câștiga la Arad: „Mi-a venit acuma să râd… Să vezi dacă iau vreo bătaie cu UTA, să vezi dup-aia pe Tik-Tok: ‘Ia, zi, mă cu punctele?!’. Dumnezeu știe că eu glumesc, nu fac din trufie și din mândrie! Mai glumesc, mai râd cu voi!”.

Dacă în cupele europene a dezamăgit, FCSB merge ceas în campionat, unde are maxim de puncte după primele cinci meciuri și o partidă mai puțin disputată, golaveraj 10-3.

În etapa a 7-a din SuperLiga, FCSB va juca împotriva UTA-ei, luni, 28 august, de la ora 21:30. Arădenii au nevoie de puncte, după ce au obținut doar patru în primele șase etape.

Patronul FCSB e convins că echipa sa va juca următoarele 5 partide

FCSB va juca în următoarele cinci etape cu UTA, Universitatea Craiova, Hermannstadt, Farul Constanța și Sepsi, iar : „Eu am antrenor, nu are rost să vorbim de Șumudică. Mă știi pe mine că sunt om nedrept? Păi dacă are omul 15 puncte din 15 posibile și 5 victorii în 5 meciuri jucate. Și joacă echipa ca Barcelona, nu mai am cu cine să joc în România. Și cer din Danemarca echipe. Astea sunt tâmpenii, ce să caute Șumudică?

Păi e mai bun Șumudică decât Charalambous? Eu zic că nu e mai bun. Eu nu glumesc. Din moment ce omul are 5 din 5, zic că cel mai bun e Charalambous. E mai bun decât Mourinho, pentru mine. Pe rezultate, pe puncte așa e. Păi și atunci ce vrei altceva? Dar nu doar pe rezultate ci și pe jocul echipe.

Iași a stat la distanță nici nu s-au apropiat de poartă. Următoarele 5 partide, astea toate meciuri câștigate. Toate cele 5 câștigate, iar după aia să ne lăsați să ne pregătim de Liga Campionilor. Deci 15 puncte din 5 meciuri și cu încă 15 vom avea 30 de puncte. Iar ceilați vor avea 15. O să ajungem la 15 puncte distanță din 10 meciuri”, a mai spus Gigi Becali.

