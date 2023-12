Adevărul despre situația dramatică de la Dinamo: “Știți ce transfer le trebuie? Transfer bancar!”

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Florentin Petre a debătut cu Horia Ivanovici soarta dinamoviștilor, iar concluzia a fost că ”haita” are nevoie mai degrabă de oameni competenți în conducere și în staff, decât de bani. Cu toate acestea, Vivi Răchită a intervenit acid și a cerut rapid ”un transfer bancar” la Dinamo.

Adevărul despre situația dramatică de la Dinamo

”E meci de care pe care (n.r. Dinamo vs Botoșani). E situație complicată pentru Dinamo, dar și pentru Botoșani. Acolo s-au făcut performanțe, ceva s-a întâmplat. Despre Dinamo ce pot să spun, decât că au avut niște jocuri bune, ocazii, momente bune de joc.

Au avut și ghinion, parcă nimic nu merge acolo. Am crezut că dacă se schimbă antrenorul, totuși s-a văzut o mică viteză în plus. Lipsesc cele trei puncte care să dea un moral bun, un moral care să-i facă să spere. Dacă îi bate și Botoșani, nu vreau să mă gândesc, situația se complică.

Nu cred că mai există scăpare, dacă te bate Botoșaniul. La momentul ăsta Dinamo ar trebui să câștige toate meciurile, dacă stăm să ne gândim e destul de complicat. Și să faci transferuri să facă diferența la anul, eu sper ca clubul să facă niște transferuri, să reușească. Dacă nu, să meargă frumos în liga a 2-a să se reorganizeze, să ia fotbaliști, să facă un alt proiect”, a transmis Florentin Petre.

”Ce transfer trebuie să facă acționarii? Transfer bancar. Fără bani nu poți să faci nimic”, a punctat, ironic, Vivi Răchită. Florentin Petre nu s-a ferit ulterior de cuvinte și i-a arătat cu degetul pe conducătorii dinamoviști, cei care nu ar fi în stare să redreseze corabia nici dacă ar avea multe milioane de euro în conturi.

”Ai niște milioane în cont, dar poți și cu toți banii din lume dacă nu știi să te organizezi. Vrei să-mi spui tu mie că Dinamo n-are contracte bune? Eu am auzit că sunt jucători și cu 12.000 de euro. Sunt jucători și de 5-8.000, la Voluntari sau Iași sau Oțelul nu sunt așa jucători. La Oțelul nu cred că are cineva 5-6.000. La Dinamo 12.000 și când am văzut cum se aruncă pe faza defensivă…

Cu ăia 12.000 crești 2-3 jucători tineri din academie, fără nicio problemă. Sigur s-au gândit din disperare hai să dăm banii ăștia primului jucător care face diferența. Nu poți fără să te organizezi bine și dacă aduci 6 jucători”, a punctat Florentin Petre la FANATIK SUPERLIGA, în direct și în exclusivitate.

