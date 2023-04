Adrian Minune, dezvăluiri despre starea de sănătate. Cum se simte cântărețul de când este în spital

Cunoscutul cântăreț de muzică de petrecere, pe numele său real Adrian Simionescu, a făcut o serie de dezvăluiri despre starea de sănătate. Cum se simte cântărețul de când este în și care este boala de care suferă.

Adrian Minune, declarații despre problemele medicale. Care este starea artistului de când este internat

Adrian Minune a făcut primele declarații despre problemele medicale. Cu această ocazie vedeta a spus care este starea sa de când a ajuns pe mâinile doctorilor, pe 30 martie. Îndrăgitul artist este mai bine și urmează să fie externat.

Manelistul ia un tratament cu antibiotice pe care îl va prelungi și acasă. vrea să se recupereze complet de abcesul pe care l-a căpătat după mai multe zile în Marea Britanie pentru că în weekend va pleca în Spania.

„Salut dragii mei, fac acest clip pentru fani, pentru prieteni, pentru cumetrii, pentru buni răi, prieteni, dușmani, pentru că toți sunt prieteni până la proba contrarie. Sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu.

Mai aștept un singur rezultat și mâine seară voi fi acasă, merg aici la noi la Ștefănești. Vreau să mulțumesc tuturor celor ce m-au susținut. Problema mea a fost așa, am fost în Anglia, am cântat 3 zile în același loc și am prins un foarte mare curent.

De la acest curent s-a declanșat un abces undeva în corp, a trebuit să stau pe antibiotice și acum sunt tot pe antibiotice. O să ajung acasă pentru că weekend-ul ăsta sunt în Spania.

O să ajung acasă să continui cu antibiotice pentru a se retrage acel abces. Sunt ok, mulțumesc lui Dumnezeu”, a declarat Adrian Minune într-o filmare de pe social media, conform .

Adrian Minune, adevărul despre retragerea de pe scenă

Adrian Minune a spus adevărul despre retragerea de pe scena muzicală. Renumitul manelist a precizat că nu va renunța la marea sa pasiune și că va continua să cânte încă 10 ani de acum înainte pentru fanii săi și următoarele generații.

„Atunci când cel din generația veche pleacă să îl asculte pe Adrian Minune, pleacă cu 2.000-3.000 în buzunar, generația nouă pleacă cu 200-300”, a mai spus cântărețul, mai arată sursa citată mai sus.