Adrian Miuțescu, baronul discret al PNL din Argeș. Prietenia cu Ludovic Orban i-a relansat cariera politică

DNA a anunțat că a început urmărirea penală împotriva președintelui PNL Argeș Adrian Miuțescu pentru mai multe fapte de trafic de influență în ce privește numirea unor persoane în unele instituții publice din județ.

Deși o persoană cu o prezență publică discretă, Miuțescu este de multă vreme baronul PNL din Argeș, fiind la conducerea filialei liberale nu mai puțin de patru mandate.

Adrian Miuțescu este un apropiat al fostului președinte PNL Ludovic Orban, cu ajutorul căruia a obținut funcții importante atât în partid, cât și în diverse instituții ale statului.

Prietenia cu Orban datează de mai bine de 15 ani

De profesie inginer în tehnologia construcțiilor de mașini, Miuțescu s-a înscris în PNL încă din 1990, în organizația din orașul de baștină, Curtea de Argeș. A obținut șefia organizației județene în anii 2000, iar în anul 2004 a devenit pentru prima oară deputat.

Deși Argeșul este în mod tradițional un județ „roșu”, controlat de către social-democrați, funcția de lider al PNL Argeș s-a dovedit a fi una importantă mai ales în perioadele în care liberalii s-au aflat la putere, fie în perioada în care Călin Popescu-Tăriceanu a fost premier, fie în cea a guvernării USL.

Prietenia lui Orban cu Miuțescu datează din timpul guvernării Tăriceanu când primul era ministru al Transporturilor, iar al doilea deputat, după cum a relatat chiar liderul PNL Argeș într-un interviu acordat pentru . Ulterior, Miuțescu s-a aflat printre susținătorii lui Crin Antonescu și Ludovic Orban în 2009 când aceștia l-au înlăturat pe Tăriceanu de la șefia PNL.

După ce relațiile dintre Antonescu și Orban s-au răcit, Miuțescu a rămas printre susținătorii acestuia din urmă, iar asta l-a costat șefia organizației județene care a ajuns la actorul Mircea Diaconu.

„Scurgerile radioactive” din Argeș

Chiar și așa Adrian Miuțescu a rămas în conducerea organizației, iar din calitate de purtător de cuvânt, în martie 2015, a băgat argeșenii în sperieți după ce a afirmat, într-o conferință de presă, că apa și aerul ar fi contaminate de către scurgeri radioactive de la Institutul de Cercetări Nucleare din Pitești.

După ce un control făcut de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) a infirmat spusele liberalului, Miuțescu s-a ales cu făcută de către Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN).

„Considerând că prin afirmațiile iresponsabile făcute, domnul Adrian Miuțescu a alarmat în mod nejustificat populația întregului județ Argeș și a fost afectată imaginea și încrederea opiniei publice, interne și internaționale privind exploatarea în siguranță a instalațiilor nucleare din patrimoniul RATEN ICN Pitești, RATEN, în calitate de deținător legal al acestei instalații, a depus plângere penală împotriva domnului Adrian Miuțescu la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate organizată și Terorism în temeiul prevederilor art. 38 din Legea nr 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului”, transmite RATEN la acea vreme.

A fost printre puținele ocazii când Miuțescu a provocat vâlvă prin declarațiile sale, însă acestea au rămas fără consecințe juridice pentru el, nefiind trimis în judecată.

Trei funcții bănoase deținute într-un singur an

Ieșirea sa din dizgrație a survenit în 2016, când Orban a fost ales președinte al partidului, iar Miuțescu a fost printre vicepreședinții acestuia. La scurtă vreme, a preluat din nou conducerea organizației de Argeș. Ludovic Orban l-a susținut în septembrie 2019 atunci când o parte dintre primarii liberali din Argeș și câteva zeci de președinți de organizații locale au cerut înlăturarea sa de la conducerea organizației.

Mai mult, după ce Ludovic Orban a devenit premier, Miuțescu a fost numit în funcții bănoase și care îi confereau influență. Astfel, până la obținerea celui de-al doilea mandat de deputat, în 2020 liberalul argeșean a avut trei surse consistente de venit.

Potrivit declarației sale de avere, ca președinte al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, a încasat în total 118.000 lei, însă veniturile cele mai mari, de 258.000 de lei în 2020, i le-a adus funcția de membru al Comitetului Interministerial de Finanțări, unde a fost desemnat de către banca de stat Eximbank. Tot în 2020, Miuțescu a mai fost membru în Consiliul de Administrație de la Romaero, de unde a mai încasat 24.580 lei.

Liberalii din Argeș, printre cei care l-au huiduit pe Iohannis

În aceste circumstanțe, nu este surprinzător faptul că Adrian Miuțescu a fost unul dintre susținătorii cei mai hotărâți ai lui Orban la . Delegații organizației de Argeș, în fruntea căreia Miuțescu fusese reales pe 24 iulie, au fost printre puținii care au avut îndrăzneala să-l huiduie la Congres pe președintele Klaus Iohannis.

După Congres, Adrian Miuțescu și-a anunțat dezafilierea de la grupul deputaților PNL pe 3 noiembrie alăturându-se astfel disidenților din jurul lui Orban.În aceeași zi, poliția judiciară îi reținea telefonul într-o anchetă care se desfășura încă in rem.

„Deși am dubii asupra legalității acțiunii, nu m-am opus pentru că nu am nimic de ascuns. Singura informație pe care am primit-o este aceea că este vorba de o cercetare in rem, fără să mi se aducă la cunoștință că am vreo calitate în această cercetare”, scria Miuțescu pe Facebook.

Însă DNA a anunțat, vineri, că „sub aspectul săvârșirii a opt infracțiuni de folosire a influenței sau autorității de către o persoană care deține o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite (art.13 din Legea 78/2000).”

Averea lui Adrian Miuțescu

Cea mai recentă declarație de avere a lui Adrian Miuțescu arată că acesta deține la Curtea de Argeș patru terenuri în intravilan care însumează sub un hectar, iar în același oraș are un apartament precum și o casă, în coproprietate cu soția.

În declarație figurează un automobil Peugeot 407 din anul 2004, însă nu sunt menționate bijuterii sau obiecte de artă cu o valoare notabilă. În cele cinci conturi bancare menționate în declarație se află circa 800.000 de lei. În campaniile electorale pentru alegerile locale și parlamentare din 2020, Miuțescu a contribuit cu 60.000 de lei, bani care au fost returnați de către stat. De asemenea, mai are de primit suma de 33.500 lei pe care a împrumutat-o unei persoane fizice.