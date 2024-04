Ai cont și card la CEC Bank? Ce poți să primești gratuit. Banca oferă și premii acestor clienți

O parte dintre clienții CEC Bank din România primesc o veste excelentă din partea instituției. Ce pot aceștia să primească gratuit și ce premii pot câștiga în următoarele luni.

CEC Bank anunță lansarea pachetului Student Free. Primești premii atunci când faci plăți

Într-un material postat pe site-ul oficial, Pachetul Student Free. Acesta vine cu un cont curent în lei şi euro, card de debit Student Free, Internet Banking şi Mobile Banking şi se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 ani şi 24 ani.

E important de subliniat că Pachetul Student Free este disponibil 100% online. Are un comision de administrare lunar zero pentru tinerii din categoria amintită.

Pachetul Student Free are zero comision la retragerile de la ATM-uri ale . Un comision zero se aplică și la plăţile intrabancare în lei efectuate prin Mobile/Internet Banking, precum şi reducere cu 60%, faţă de plăţile de la ghişeu, pentru plăţile interbancare în lei, efectuate prin Mobile/Internet Banking.

Pentru Pachetul Student Free dobânda aplicată este de 0,3% pe an pentru sumele disponibile pe cardul Student Free. Totodată, nu se percepe comision la plăţile intrabancare în lei efectuate prin Mobile/Internet Banking .

Clienții CEC Bank au posibilitatea de a câștiga premii dacă economisesc, fac plăți sau schimburi valutare. De asemenea, intri automat în cursa pentru premii și dacă plătești facturile de utilități sau achiziționezi vigneta, recomanzi beneficiile pachetului prietenilor/colegilor tăi.

Ce premii poți câștiga

Conform aceluiași anunț postat pe , în funcție de numărul de puncte câștigate la roata Play & Win, se pot câștigat mai multe tipuri de premii. Iată care sunt acestea:

1.000 puncte: – Termos de călătorie CLOSCA – 600 ml

1.200 puncte: – Baterie multifuncțională 10.000 mhA; Boxă portabilă JBL Go; JBL Căști Tune 500 Black

1.500 puncte – Rucsac anti-furt cu mufă de încărcare USB laptop

1.800 puncte – Troler de cabină

În prezent, CEC Bank are cea mai extinsă reţea naţională, cu peste 1.000 de sucursale şi unităţi teritoriale. Vorbim de o bancă universală de top pe piaţa românească. Instituția oferă o gamă completă de produse şi servicii persoanelor fizice, IMM-urilor şi corporaţiilor mari.