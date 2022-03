Alerta nucleară lansată de Putin readuce în atenție 3 momente în care lumea a fost la un pas de război atomic

În plină , Vladimir Putin a dat de înțeles că are la dispoziție un arsenal nuclear de care s-ar putea folosi. Această amenințare ne aduce aminte de câteva episoade în care lumea a fost amenință de un pericol atomic.

În urmă cu patru decenii, un om a salvat planeta de la un război nuclear

Omenirea a fost amenință în mai multe rânduri de un conflict nuclear la scară largă. Pe 26 septembrie 1983, planeta s-a apropiat terifiant de un adevărat holocaust atomic.

ADVERTISEMENT

În urmă cu aproape 40 de ani, locotenent-colonelul Stanislav Petrov se afla la datorie, în buncărul secret Serpukov-15, una din bazele Forţelor Strategice de Rachete ruse, situate în apropierea Moscovei.

La un moment dat, sistemul de avertizare al atacului cu rachete al Uniunii Sovietice afișa, cu litere mari, roșii, cuvântul ”lansare”. Era o alertă care indica faptul că o rachetă balistică intercontinentală americană (ICBM) a fost lansată și se îndrepta către Uniunea Sovietică. Mai întâi, a fost doar o rachetă, dar apoi alta și alta, până când sistemul a raportat că au fost lansate în total 5 ICBM-uri.

ADVERTISEMENT

Petrov trebuia atunci să ia o decizie urgentă: să raporteze sau nu ceea ce vedea pe monitoare. Dacă ar fi raportat, doctrina nucleară sovietică de la acea vreme indica un singur lucru: riposta nucleară!

Locotenent-colonelul rus a preferat să nu raporteze superiorilor săi așa zis-ul atac nuclear venit din SUA. Acesta l-a respins ca fiind o alarmă falsă. Ceea ce a făcut Petrov a reprezentat o încălcare a instrucțiunilor sale.

În final, această abatere de la obligațiile ofițerului de serviciu s-a transformat într-o decizie care poate că a salvat lumea.

ADVERTISEMENT

Alarma din 1983, una falsă

Petrov și echipa s-au bazat pe faptul că ceea ce apărea pe ecranele uriașe din sala de comandă nu era confirmat de navele sovietice din Atlantic.

Deși pe ecrane erau rachete, navele nu le vedeau. Ofițerul a considerat că putea fi o eroare a computerelor, dar și o eroare a oamenilor de pe nave. Petrov a făcut o alegere și apoi a așteptat.

”Tot ce trebuia să fac era să pun mana pe telefon și să-i anunț pe superiorii mei, însă nu puteam să mă mișc. Am înghețat”, a declarat bărbatul, ulterior, conform .

”O jumătate de oră mai târziu, mi-am dat seama că nu s-a întâmplat nimic, dacă ar fi existat cu adevărat un atac, atunci aș fi știut deja. A fost o ușurare”, a mai mai declarat bărbatul, conform aceleiași surse.

Ulterior s-a aflat și ce a declanșat alama inițială. O investigație a scos la iveală faptul că sateliții sovietici au identificat din greșeală lumina soarelui reflectată pe nori ca fiind motoare ale rachetelor balistice intercontinentale.

După Războiul Rece, Petrov a primit mai multe laude pentru salvarea lumii. A fost onorat la Națiunile Unite, a primit Premiul Dresda pentru Pace și a fost prezentat în documentarul The Man Who Saved the World – Omul care a salvat lumea.

”Am fost la locul potrivit, la momentul potrivit”, le-a spus el realizatorilor de film . A murit în mai 2017, la vârsta de 77 de ani.

Petrov nu este singurul om care a prevenit un război nuclear

Locotenent-colonelul rus nu este singurul om de pe planetă care a prevenit o posibilă în ultimul secol.

Pe 27 octombrie 1962, Vasili Alexandrovich Arkhipov se afla la bordul unui submarin sovietic B-59, în apropierea Cuba. Din partea Armatei SUA au fost trimise încărcături non-letale, de adâncime, pentru a încuraja submarinul să iasă la suprafață.

Submarinul B-59 nu a primit semnalele armatei. Ca urmare, echipajul a interpretat manevra drept un atac și posibil începutul celui de-Al Treilea Război Mondial, potrivit .

La rândul său, echipajul sovietic avea o armă periculoasă la bord, de care armata Statelor Unite ale Americii nu știa. Submarinul era dotat cu o torpilă nucleară de 10 kilotone.

Doi dintre ofițerii seniori ai submarinului, inclusiv căpitanul, Valentin Savitsky, au vrut să lanseze torpila.

Șansa omenirii, probabil, s-a numit Vasili Arkhipov. Acesta a prevenit războiul nuclear atunci când nu a fost de acord cu lansarea armei. În plus, se pare că a reușit să îl calmeze și pe căpitanul submarinului. Ca urmare, torpila nu a fost lansată.

Experții sunt de părere că atacul de atunci ar fi pornit un război nuclear, ce ar fi dus la devastare globală.

Boris Elțîn, președintele Rusiei care a evitat un conflict nuclear

Și mai recent, pe 25 ianuarie 1995, radarele rusești de avertizare imediată au sugerat că se așteaptă o lovitură americană nucleară.

Președintele Boris Elțin a fost alertat și i s-a trimis o valiză cu instrucțiuni pentru lansarea unui contraatac nuclear în SUA.

În cele din urmă, Elțin a refuzat să lanseze un contraatac, ceea ce s-a dovedit o alegere excelentă, deoarece aceasta a fost o altă alarmă falsă.

Se pare că sistemele rusești de avertizare au preluat o rachetă de cercetare comună norvegiană-americană, lansată de oamenii de știință care studiau aurora boreală.