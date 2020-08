Amalia Bellantoni, mărturii cutremurătoare despre bătaia cruntă pe care a încasat-o în plină stradă, în urmă cu câteva zile: “Nu am crezut că părul se poate smulge pe viu!”

Amalia Bellantoni, fosta concurentă de la „Chefi la cuțite”, a văzut moartea cu ochii, în urmă cu câteva zile, când mai mulți indivizi au atacat-o în plină stradă. Au bătut-o atât de tare, încât a fost dusă cu ambulanța la spital.

A ajuns la spital cu perfuzii, într-o stare în care nu și-a imaginat vreodată că se va afla. Acum, la câteva zile după nenorocirea care s-a abătut asupra ei, are mâna în ghips și încă mai simte loviturile puternice pe care le-a primit.

Amalia a fost stewardeză. Acum este căsătorită cu un bucătar italian, care este deține un restaurant în Sicilia, iar împreună, mai au un restaurant în București. Amalia Bellantoni a făcut parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu, apoi a a ajuns în cea a lui Florin Dumitrescu.

Momente de groază pentru Amalia Bellantoni. Mărturii cutremurătoare despre bătaia încasată

„Nu am crezut vreodată, credeţi-mă, că părul se poate smulge pe viu. Nici eu, până ieri, nu am considerat că cineva poate să smulgă altcuiva părul din cap. Eu am văzut doar în filmele de groază. Aceste lucruri îngrozitoare le-am trăit eu, pe pielea mea”, a explicat Amalia la RomâniaTV.

Așa și-a început Amalia mărturia despre momentele groaznice p care le-a trăit în urmă cu câteva zile chiar în fașa restaurantului pe care îl patronează în București, alături de soțul ei.

Fosta concurentă de la Chefi la cuțite a fost bătută cu bestialitate de doi soți, enervați de faptul că „se crede prea vedetă”.

“Niște persoane, soț și soție, împreună cu alți vecini au dat cu mine de pământ. Nu știu cum se numesc, dar vin în vizită lângă noi. Că sunt prea vedetă. A început să mă tragă de păr și a sărit și soțul ei pe mine.

M-au dat cu capul de pământ și au început să sară alți patru pe mine. Sunt șocată, speriată și traumatizată. Nu credeam că mi se poate întâmpla așa ceva. Când femeia a început să mă tragă de păr a sărit și soțul ei pe mine. Este șocant!” a declarat Amalia Bellantoni, la acel moment, pentru WOWbiz.

