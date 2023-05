Ana Odagiu s-a căsătorit! Primele declarații ale actriței! Nici nu poate fi vorba de noaptea nunţii: „În drum spre spectacol”

nu își mai încape în piele de fericire! Actrița și iubitul ei, Conrad Mericoffer, au spus ”Da” în fața ofițerului stării civile. Ana și Conrad au plecat imediat din București după ce au făcut cununia.

Ana Odagiu și Conrad Mericoffer s-au căsătorit. Unde au plecat imediat după cununie

După trei ani în care și-a căutat iubirea, Ana Odagiu este extrem de fericită! Cei doi sunt împreună de aproape un an, însă se cunosc de mai demult.

Au fost buni prieteni și colegi ani la rând, apoi și-au dat seama că se iubesc. În urmă cu câteva luni și-au făcut publică relația, iar de atunci lucrurile au fost doar lapte și miere. Acum, Ana Odagiu și iubitul ei au spus ”Da”. Actrița a dat primele declarații în exclusivitate pentru FANATIK.

„Mulţumim din suflet! Suntem tare fericiţi”, a declarat Ana Odagiu. Doar că, dacă alte mirese se gândesc la petreceri sau nopți romantice ca femei căsătorie, Ada Odagiu avea alte planuri.

Proaspeții însurăței au plecat din București imediat după cununie

Soarele a răsărit pe strada actriței Ana Odagiu după trei ani de singurătate. Blondina a spus cel mai important „DA” din viața ei și și-a unit destinul cu alesul său, Conrad Mericoffer.

Cei doi au avut parte de o ceremonie discretă, iar alături le-au fost apropiații. Ana Odagiu a purtat o rochie superbă semnată Ana Radu și a avut un buchet de trandafiri multicolori. Și, dacă în general proaspeții însurăței aleg să petreacă imediat după cununie, sora Monicăi Odagiu celebrează prin muncă. „Sunt în drum spre spectacol, spre Focşani. Suntem în repetiţii”, a mai spus actrița pentru FANATIK.

Ana Odagiu avea așteptări mari de la relație încă de la început

Ana Odagiu este o persoană rezervată în ceea ce privește viața personală. Ea trăiește Simpatica actriță a vorbit pentru FANATIK despre așteptările pe care le are de la iubitul ei.

”Până acum ne plângeam și eu, și Monica că suntem singure. Eu am intrat într-o relație acum. Am așteptări mari pentru că el a venit după o perioadă destul de lungă a mea în care am fost singură.

Trei ani am fost singură. Și acum s-a întâmplat, dar fiind foarte la început nu îmi vine să vorbesc despre asta, pentru că nu știu ce se va întâmpla. O luăm ușor”, a declarat, pentru FANATIK, Ana Odagiu.

Sora Monicăi Odagiu ne-a dezvăluit că a avut și o temere serioasă în privința relației. Această temere a fost alimentată și de amici săi. Cu toate acestea, simpatica blondă s-a lăsat condusă de sentimente.

” Este actor. Deși toți prietenii mei spun, mamă, să nu vă luați actrițe, eu întotdeauna mi-am dorit un actor. Eu cu actorii comunic într-un fel, avem aceleași probleme, aceleași măcinări, este adevărat că orgoliile sunt cât casa. Se discută care este mai talentat, care nu.

Avem chestia asta, din cauza acestui ego pe care actorii îl au ușor mai dezvoltat, dar eu pot să duc și treaba asta atâta timp cât vorbim aceeași limbă, și sunt pentru asta, pentru a avea același limbaj cu partenerul. Și la noi se întâmplă, dar ți-am zis, este prima lună. Vom vedea”, a precizat actrița Ana Odagiu pentru FANATIK.

De când se cunosc Ana Odagiu și fostul soț al actriței Victoria Răileanu

Cântăreața Ana Odagiu și actualul partener, Conrad Mericoffer au fost prieteni mulți ani. În vara anului trecut cei doi s-au văzut cu alți ochi și au dat o șansă poveștii lor de iubire. Povestea se pare că a avut un final fericit.

”Ne știm de mult timp, dar acum s-a întâmplat să fie întâlnirea. Și chiar mă gândeam că este bine că s-a întâmplat mai târziu, deși ne cunoaștem de mulți ani. Pentru că ăsta cred că a fost momentul (n.r. nostru).

Și el a trecut prin niște lucruri, și eu am trecut prin foarte multe lucruri și cumva parcă este întâlnirea de maturitate”, a mai adăugat, exclusiv, pentru FANATIK, fosta concurentă de la Te cunosc de undeva.

Iubitul cântăreței a fost căsătorit cu Victoria Răileanu, și ea la rându-i, actriță. După 7 ani de căsnicie și un copil, Conrad Mericoffer a decis, în anul 2020, să se despartă de mama fiului ei. Totul s-a întâmplat cu maximă discreție, iar fiecare a mers pe drumul său.